Campionato Primavera 1, 1° giornata: orario partite, diretta tv

Si parte venerdì 13 settembre alle 14 con la sfida Pescara – Inter su Sporitalia e su SI Smart. Chiude lunedì alle 15 Roma – Chievoverona

MILANO – Conto alla rovescia per l’inizio del campionato 2019 – 2020 Primavera 1. Sarà venerdì 13 settembre il giorno della gara inaugurale tra Pescara e Inter. Il match, in programma alle ore 14 e non più alle 15, sarà possibile vederlo in diretta su Sportitalia canale 60 del DDT e in Hd su SI Smart (www.sportitalia.com), il match sarà anche disponibile su Calciomagazine con collegamento dalle 13 per seguire la webcronaca. Andiamo a vedere il quadro completo della giornata con le indicazioni circa date, orari, campo di gioco e dove sarà trasmessa la diretta. Il turno si chiuderà lunedì alle 15 con la gara casalinga della Roma contro il ChievoVerona.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1 TIM 2019/2020 TROFEO GIACINTO FACCHETTI – PROGRAMMA GARE

VENERDÍ 13/09/2019

PESCARA – INTER

14.00

C.S. DELFINO PESCARA DI CITTA’ SANT’ANGELO

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

14/09/2019

NAPOLI – TORINO

11.00

STADIO IANNIELLO DI FRATTAMAGGIORE

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

SABATO 14/09/2019

JUVENTUS – EMPOLI

13.00

JUVENTUS TRAINING CENTER DI VINOVO

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

14/09/2019

CAGLIARI – GENOA

15.00

C.S. ASSEMINELLO DI ASSEMINI

DIRETTA SPORTITALIA SI SOLOCALCIO

SI Smart

14/09/2019

SAMPDORIA – ATALANTA

17.00

C.S. GARRONE DI BOGLIASCO

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

DOMENICA 15/09/2019

SASSUOLO – LAZIO

11.00

STADIO RICCI DI SASSUOLO

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

15/09/2019

FIORENTINA – BOLOGNA

17.00

STADIO BOZZI DI FIRENZE

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com

LUNEDÍ 16/09/2019

ROMA – CHIEVOVERONA

15.00

STADIO TRE FONTANE DI ROMA

DIRETTA SPORTITALIA 60 DTT e in HD su SI Smart www.sportitalia.com