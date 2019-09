Formazione fantacalcio migliore della 1° giornata di Serie A 2019 – 2020

Tridente mostruoso con Muriel, Immobile e Insigne. I top 11 ideale della prima settimana considerando i voti in pagella e i bonus ottenuti

Per tutti i fantallenatori introduciamo una rubrica che si occuperà ogni giornata di fornire la Top11 della giornata di Serie A secondo i voti e i bonus relativi ai tornei di fantacalcio gratuito Fantamagic e per tutte le leghe che desiderano usare questi valori. Nella prima giornata andiamo a vedere chi ha ottenuto i migliori bonus stilando una formazione.

Partiamo da quello del portiere con Strakosha inviolato e un bel 7 in pagella. Questo può portare ulteriori bonus sia per il singolo giocatore che in ottica modificatore difensivo. Nel reparto difensivo tutti in gol da Chiellini a Kolarov fino a Gosens e la sopresa della giornata Rodrigo Becao, neo acquisto dell’Udinese.

Nella linea mediana migliore totale per Pulgar con gol, e assist e i due nerazzurri Candreva, rinato dopo la cura Conte e Brozovic. In alternativa segnaliamo per chi gioca senza modificatore di preferire uno tra Sensi e Under a Gosens visto che come punteggi totali con bonus sono entrambi a 10. Chiudiamo con l’attacco davvero scoppiettante con Muriel, Immobile e Insigne. Sono accumunati dalla doppietta con il giocatore del Napoli che ha anche un bonus dell’assist. Vi ricordiamo che tutte le pagelle della giornata sono disponibili sia nella sezione fantacalcio di Calciomagazine che in quella del torneo fantamagic.it

TOP 11 DELLA PRIMA GIORNATA DI SERIE A 2019-2020

MODULO (4-3-3)