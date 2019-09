Ampio spazio alle gare di qualificazione ai campionato Europei anche per le selezioni Unde21. In Italia si gioca Modena – Padova, nella notte la CONCACAF Nations League

Lunedì 9 settembre proseguono gli incontri delle nazionali impegnate alle qualificazioni per i prossimi campionati Europei. Quasi tutte notturne le sfide per Euro2020 mentre l’Under21 presente tre incontri, uno per ogni fascia oraria dal pomeriggio. Si gioca in Italia un interessante posticipo di Serie C tra Modena e Padova, match che seguiremo anche con il supporto della nostra webcronaca dalle 20.45. Si è già giocato nella CONCACAF Nations League ad accezione di una partita. Successo esterno del Bermuda sul Panama 2-0 mentre il Grenada fa lo stesso ma per 2-1 sul Belize. 6-0 del Suriname su Nicaragua mentre pareggiano 2-2 Saint Kitts e Nevis e Guiana Francese. Successo casalingo per 3-2 delle Isole Cayman sul Barbados. Nella Serie A brasiliana 2-0 del CSA sulla Chapecoense-SC mentre in Colombia 2-1 dell’America De Cali sul Deportivo Cali, senza reti tra Tolima e Huila e 4-1 esterno dell’Atletico Nacional sull’Ind. Medellin. Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati della giornata aggiornati in tempo reale.

