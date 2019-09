I suggerimenti per le scommesse sulle partite di lunedì sono dedicati integralmente alla sesta giornata delle qualificazioni al Campionato Europeo

Lunedì 9 settembre si giocano alcune gare valide per la sesta giornata delle qualificazioni al campionato Europeo. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei partite, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa del giorno.

Estonia – Olanda 2 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo C. L’Estonia ha perso tutte e quattro le partite disputate. L’Olanda ha giocato una gara in meno: ha sei punti, frutto di due vittorie e una sconfitta.

Irlanda del Nord – Germania 2 (ore 20.45)

Sfida valida per il Gruppo H. Dopo quattro partite l’Irlanda del Nord è a punteggio pieno. La Germania ha nove punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta.

Polonia – Austria 1 (ore 20.45)

Sfida valida per il Gruppo G. Dopo cinque partite la Polonia ha dodici punti, frutto di quattro vittoria e una sconfitta. La Germania ha vinto tre partite e ne ha pera una.

Scozia – Belgio 2 (ore 20.45)

Gara valida per il Gruppo I. Dopo cinque partite il Belgio è a punteggio pieno. La Scozia è a quota sei, frutto di tre vittorie e due sconfitte.

Russia – Kazakistan 1 (1,17)

Incontro valevole per il Gruppo I. Dopo cinque partite la Russia ha dodici punti, frutto di quattro vittorie e una sconfitta. Il Kazakitan ne ha vinte due, perse due e pareggiata una.

Ungheria – Slovacchia 1 (ore 20.45)

Incontro valevole per il Gruppo I. Dopo quattro partite l’Ungheria ha nove punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta. La Slovacchia, invece, ne ha vinte due e perse due.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 9 settembre 2019

Estonia – Olanda 2 (1,08)

Irlanda del Nord – Germania 2 (1,30)

Polonia – Austria 1 (2,00)

Scozia – Belgio 2 (1,40)

Russia – Kazakistan 1 (1,17)

Ungheria – Slovacchia 1 (2,35)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 108 euro