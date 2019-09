Mercato Parma, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Darmian e Karamoh ma anche quelli di Pezzella, Laurini e Cornelius. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

PARMA – Il grande colpo del Parma nella sessione estiva del 2019 è stato senza dubbio il ritorno in Italia del difensore Matteo Darmian dal Manchester United. E già si vocifera di un posibile traferimento a gennaio del difensore classe 1989 all’Inter ma di questo avremo modo di parlarne nei prossimi mesi. Per rinforzare la squadra di D’Aversa sono arrivati anche i difensori Pezzella dall’Udinese, Laurini dalla Fiorentina, Dermaku dal Cosenza e Martella dal Pescara. Per il centrocampo Spinoza dal Boston River, Kulusevski dall’Atalanta, Hernani dallo Zenit San Pietroburgo, Colombi dal Carpi e Brugman dal Pescara. Per l’attacco Cornelius dall’Atalanta e Karamoh dall’Inter. Di contro hanno lasciato Parma Stulac e Dezi con destinazione Empoli, Brazao, Bastoni e Dimarco alla volta dell’Inter, Vacca per il Venezia, Sierralta per l’Udinese e Da Cruz per l’Ascoli. Il bilancio del mercato estivo dice che sono stati spesi circa 3 milioni di euro in più ripetto a quelli incassati. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

PARMA (4-3-3): SEPE; DARMIAN, Iacoponi, Bruno Alves, PEZZELLA; Kucka, BRUGMAN, HERNANI; Gervinho, INGLESE, KULUSEVSKI. All: D’Aversa (confermato).

ACQUISTI:

Darmian (d, Man. United)

Emerson Espinoza (c, Boston River)

Gi. Pezzella (d, Udinese)

Kulusevski (c, Atalanta)

Cornelius (a, Atalanta)

Laurini (d, Fiorentina)

Karamoh (a, Inter)

Dermaku (d, Cosenza)

Hernani (c, Zenit)

Adorante (a, Inter)

Martella (d, Pescara)

Colombi (p, Carpi)

Brugman (c, Pescara)

CESSIONI: