Mercato Spal, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Berisha, Reca, Sala, Tomovic, D’Alessandro e Murgia. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

FERRARA – É stato un mercato ricco quello della Spal nella sessione estiva del 2019. Alla fine sono arrivati alla corte di Semplici nove giocatori, per rinforzare un pò tutti i reparti. Oltre al portiere Berisha, per la difesa sono stati acquistati i difensori Emiliano Sala dalla Sampdoria, Reca dall’Atalanta, Tomovic dal Chievo e Igor dal Salisburgo. Per il centrocampo Letica dal Bruges, D’Alessandro dall’Atalanta e Murgia dalla Lazio. Vestirà la maglia biancoceleste anche l’attaccante Federico Di Francesco. Di contro hanno lasciato Ferrara Vaisanen per il Chievo, Vitale con destinazione Frosinone, Gomis per il Dijon, Lazzari per la Lazio, Everton Luiz per il Real Salt Lake e Costa che ha scelto il Napoli. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

SPAL (3-5-2): BERISHA; Cionek, Vicari, Felipe; D’ALESSANDRO, MURGIA, Missiroli, Kurtic, IGOR; DI FRANCESCO, Petagna. All: Semplici (confermato).

ACQUISTI:

Sala (d, Samp)

Reca (d, Atalanta)

Letica (p, Bruges)

Tomovic (d, Chievo)

Di Francesco (a, Sassuolo)

D’Alessandro (c, Atalanta)

Igor (d, Salisburgo)

Murgia (c, Lazio)

Berisha (p, Atalanta)

CESSIONI: