Mercato Udinese, acquisti e cessioni Settembre 2019

In primo piano gli arrivi di Okaka, Jajalo e Nestorovski. Via Nuytimk, Pezzella e Scuffet. Ecco come cambia l’undici tipo titolare alla luce del mercato

UDINE – Il mercato nella sessione estiva del 2019 dell’Udinese ha visto il ritorno, a titolo definitivo, di Okaka dal Watford. Per rinforzare la squadra del confermato Tudor sono arrivati anche i difensori Sema, sempre dal Watford, Walace dall’Hannover e Rodrigo Beςao dal Bahia (già girato all’Huesca), il centrocampista Gonzalez dal Real Madrid, e dal Palermo il centrocampista Jajalo e l’attaccante Nestorovski. Partito Nuytink alla volta dell’Amiens, hanno lasciato Udine anche Pezzella per la Fiorentina, Scuffet per lo Spezia, Badu per il Verona e Baijc per il Konyaspor. Ma come cambierà la formazione tipo di alla luce degli ultimi innesti? Proviamo di seguito a vedere quali saranno le scelte preferite da parte dell’allenatore e un riepilogo con gli acquisti e le cessioni di questo inizio stagione.



FORMAZIONE TIPO

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, BECAO, Samir; Larsen, WALACE, JAJALO, SEMA; De Paul; Lasagna, NESTOROVSKI. All: Tudor (confermato).

ACQUISTI:

Okaka (a, Watford)

Sema (d, Watford)

Walace (d, Hannover)

Cristo González (a, Real Madrid)

Rodrigo Becão (d, Bahia)

Jajalo (c, Palermo)

Nestorovski (a, Palermo)

CESSIONI: