Sosta dei campionati di A e B oltre che di quelli europei ma giornata ricca di calcio a partire dalle nazionali. Gli Azzurri affronteranno la Finlandia nella gara valida per le qualificazioni agli Europei 2020. Il match sarà supportato dalla nostra consueta webcronaca in diretta. Il programma si aprirà alle 15 con Armenia – Bosnia-Erzegovina. Nel pomeriggio attese anche le gare di qualificazione per i Mondiali in Africa. In Italia spazio alla Serie C con due incontri in primo piano: nel primo pomeriggio c’è Rieti – Bari mentre in serata il derby speciale tra Como e Monza. Entrambi i match saranno supportati dalla nostra diretta con la cronaca dei due match.

Prima di vedere nel dettaglio tutti i risultati in tempo reale degli incontri di oggi andiamo a vedere i match che si sono già conclusi. In Brasile nella Serie A successo casalingo Internacional, 1-0 contro Sao Paulo mentre Palmeiras passa 2-1 in casa del Goias. In Colombia 1-0 di Junior sull’U. Magdalena e del Santa Fe e del Millonairos. Pareggio (1-1) tra Aguilas e Envigado. Nella Copa Mexico poker esterno del Toluca, 4-1 contro Alebrijes Oaxaca. Nella CONCACAF vincono tutti in casa Curacao contro Haiti (1-0), Canada contro Cuba (6-0) e El Salvador contro Santa Lucia (3-0). In Perù 3-0 del Melgar su Molinos El Pirata mentre Sport Boys super 2-1 il Deportivo Municipal. Nella MLS in USA, Toronto supera 5-1 in trasferata il Cincinnati, pareggio per 2-2 tra Orlando City e Los Angeles mentre in casa ci vincono Colorado Rapids (2-0 sul Seattle Sounders), Portland Timbers (2-1 sullo Sporting Kansas City).

