Rieti – Bari 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Rieti – Bari: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la terza giornata del Gruppo C di Serie C, calcio d’inizio alle ore 15

RIETI – Oggi pomeriggio alle ore 15, al “Centro d’Italia – Manlio Scopigno” si gioca Rieti – Bari, incontro valevole per la terza giornata del Gruppo C di Serie C. Modulo speculare per i due tecnici, a confronto gli attacchi composti rispettivamente da Marcheggiani – Beleck e Antenucci – Simeri.

La cronaca minuto per minuto

TABELLINO Rieti (3-5-2): Pegorin; Aquilanti, Gigli, Zanchi; Esposito, Palma, Zampa, Tirelli, Guiebre; Marcheggiani, Beleck. A disposizione: Addario, Lazzari, De Paoli, Tiraferri, Granata, Sette, Marino, Bellopede, Del Regno, Poddie, De Sarlo, Bartolotta. Allenatore: Mariani. Bari (3-5-2): Frattali; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Kupisz, Hamlili, Bianco, Terrani, Costa; Antenucci, Simeri. A disposizione: Marfella, Esposito, Floriano, Neglia, Awua, Corsinelli, D'Ursi, Ferrari, Schiavone, Berra, Scavone. Allenatore: Cornacchini. Reti: Ammonizioni: Recupero:

La presentazione del match

I laziali, dopo due sconfitte nelle prime due gare disputate, nell’ordine contro Ternana e Picerno, sono il fanalino di coda del torneo. Il Bari, invece, ha tre punti, frutto della vittoria nella gara di esordio in trasferta contro la Sicula Leonzio e della sconfitta casalinga; se vuole rincorrere l’obiettivo della promozione, non può far altro che cercare subito punti. La gara sarà diretta Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto; assistenti Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Stefano Lenza della sezione di Firenze.

QUI RIETI – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-3-1-2 con Pegorin in porta, pacchetto difensivo composto da Zanchi e Gigli e da Aquilanti e Tiraferri ai lati. A centrocampo Tirelli in cabina di regia con Marchi e Gueibrè come mezzali. Sulla trequarti Marino, di supporto alla coppia d’attacco composta da Marcheggiani e De Sarlo.

QUI BARI – I pugliesi dovrebbero schierarsi col 4-4-2 con Frattali tra i pali, pacchetto difensivo composto da Di Cesare Kupisz sulle fasce laterali e da Costa e Sabbione al centro. In mezzo al campochiavone e Bolzoni; Hamlili e Simeri ai lati. Coppia d’attacco formata da Antenucci e Neglia.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Rieti – Bari verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Rieti – Bari

Rieti (4-3-1-2): Pegorin; Aquilanti, Zanchi, Gigli; Tiraferri, Marchi, Tirelli, Guiebré, Marino; Marcheggiani, De Sarlo. Allenatore: Mariani.

Bari (4-4-2): Frattali; Di Cesare, Costa, Sabbione, Kupisz; Hamlili, Schiavone, Bolzoni; Simeri, Antenucci, Neglia. Allenatore: Cornacchini.