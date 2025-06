WDFC 2025, match decisivo dell’Italia femminile contro la Svezia

Ieri la nazionale maschile ha battuto la Polonia e ora è 2° in classifica, a pari punti con quest’ultimi ma con una migliore differenza reti

MONTESILVANO – Ultima sfida della fase a gironi per la Nazionale femminile italiana, che oggi alle 17 affronterà la Svezia al PalaRoma di Montesilvano. Una partita chiave per l’accesso ai quarti di finale del World Deaf Futsal Championship 2025.

Le possibilità di qualificazione sono ottime: Italia e Svezia sono appaiate in classifica e si contendono uno dei primi due posti validi per il passaggio del turno. Inoltre, accedono ai quarti anche le due migliori terze, il che rende la qualificazione possibile anche in caso di pareggio o, in alcuni scenari, di sconfitta.

Nel girone è già qualificata l’Inghilterra, che nell’ultima giornata otterrà la vittoria a tavolino contro l’Argentina, squadra che non ha preso parte al torneo. Come previsto dal regolamento, in questi casi viene assegnato un risultato automatico di 5-0 a favore della squadra avversaria.

Grande la determinazione fra le italiane, come sottolinea Gaia Elena Villa, giocatrice azzurra: «L’obiettivo è portare la Nazionale ai massimi livelli e arrivare sul podio a partire già da questi Mondiali. Sono molto fiduciosa, siamo una squadra molto unita e credo che questo ci porterà lontano».

Intanto, tornano a sorridere gli azzurri, che al PalaRigopiano di Pescara hanno superato nettamente la Polonia con un rotondo 7 a 1. Dopo lo svantaggio iniziale – gol polacco al primo minuto – gli italiani trovano il pareggio al 12’, chiudendo il primo tempo sull’1-1. Nella ripresa cambia il ritmo: sei reti in otto minuti, con un’Italia aggressiva, compatta e precisa, che ribatte ogni tentativo avversario.

Una prova convincente che porta la squadra al secondo posto in classifica, proprio insieme alla Polonia, ma con una migliore differenza reti: ora mancano due gare al termine della prima fase. Prossimo appuntamento alle 14:15 del 20 giugno per il match contro il Marocco al PalaRoma (Montesilvano).

Il WDFC – Campionato Mondiale di Futsal per Sordi è organizzato sotto l’egida dell’ICSD – International Committee of Sports for the Deaf, con il supporto della Federazione Sport Sordi Italia, della LND Abruzzo, della Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Un evento che riunisce atleti e atlete provenienti da tutto il mondo, promuovendo lo sport come veicolo di inclusione e crescita.