Diretta Modena-Reggiana di Giovedì 1 maggio 2025: dopo aver sbloccato il punteggio vanno sotto ma trovano con Girma e Gondo le reti decisive

MODENA – Giovedì 1 maggio, alle ore 15, allo Stadio “Alberto Braglia” di Modena, andrà in scena il derby emiliano Modena-Reggiana, valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025.

In palio punti preziosi da un lato pera salvezza e dall’altro per la promozione. I Canarini sono reduci dal successo esterno per 1-2 contro il Bari e sono noni, in piena corsa per un posto in zona playoff, con 44 punti, frutto di dieci vittorie, quattordici pareggi e dieci sconfitte, quarantatré gol fatti e quarantadue subiti. I granata arrivano dal successo casalingo per 2-1 contro il Cittadella e sono terzultimi (ma ad una sola lunghezza dalla sedicesima) a quota 35. Il loro percorso racconta di otto partite vinte, undici pareggiate e quindici perse, trentaquattro reti realizzate e quarantasei incassate.

Nelle ultime cinque sfide il Modena ha collezionato nove punti, la Reggiana quattro. All’andata, lo scorso 14 dicembre finì 0-1 per il Modena. A dirigere la gara sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Trasciatti e Biffi e dal IV Uomo Gandino.Al VAR ci sarà Paterna, AVAR Di Martino.

Tabellino

MODENA: Gagno R., Magnino L., Zaro G., Cauz C. (dal 27′ st Vulikic S.), Beyuku G., Gerli F., Santoro S., Idrissi R. (dal 27′ st Cotali M.), Palumbo A. (dal 35′ st Kamate I.), Caso G. (dal 19′ st Bozhanaj K.), Defrel G. (dal 19′ st Mendes P.). A disposizione: Botteghin E., Bozhanaj K., Cotali M., Duca E., Gliozzi E., Kamate I., Mendes P., Oliva M., Pergreffi A., Ponsi F., Seculin A., Vulikic S. Allenatore: Mandelli P..

REGGIANA: Bardi F., Libutti L., Rozzio P., Lucchesi L., Fiamozzi R., Sersanti A. (dal 15′ st Girma N.), Reinhart T. (dal 15′ st Kabashi E.), Ignacchiti L. (dal 44′ st Kumi J.), Marras M., Gondo C., Portanova M. (dal 45′ st Stulac L.). A disposizione: Destro M., Girma N., Kabashi E., Kumi J., Maggio M., Motta E., Nahounou Y., Sosa J., Sposito A., Stulac L. Allenatore: Dionigi D..

Reti: al 30′ pt Rozzio P. (Modena) autogol, al 43′ pt Bardi F. (Modena) autogol , al 15′ pt Portanova M. (Reggiana) , al 25′ st Girma N. (Reggiana) , al 41′ st Gondo C. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 21′ st Palumbo A. (Modena), al 44′ st Beyuku G. (Modena) al 5′ st Marras M. (Reggiana), al 17′ st Kabashi E. (Reggiana), al 34′ st Girma N. (Reggiana), al 39′ st Lucchesi L. (Reggiana), al 42′ st Gondo C. (Reggiana).

Espulsioni: al 45’+3 st Mendes P. (Modena).

Le formazioni ufficiali di Modena-Reggiana

MODENA: Gagno, Magnino, Zaro, Cauz, Beyuku, Gerli, Santoro, Idrissi, Palumbo, Caso, Defrel. A disposizione: Seculin, Botteghin, Cotali, Pergreffi, Ponsi, Vulikic, Bozhanaj, Duca, Kamate, Oliva, Gliozzi, Mendes. Allenatore: Mandelli.

REGGIANA: Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Sersanti, Reinhart, Ignacchiti, Marras; Portanova, Gondo. A disposizione: Motta, Sposito, Sosa, Nahounou, Stulac, Kabashi, Kumi, Maggio, Girma, Destro. Allenatore: Dionigi.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL MODENA – Mandelli dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Gagno tra i pali e con Magnino, Zaro, e Cauz pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Santoro e Gerli mentre Di Pardo e Cotali dovrebbero agire sulle corsie esterne, Sulla trequarti Palumbo e Caso, di supporto all’unica punta Pedro Mendes.

COME ARRIVA LA REGGIANA – Dionigi dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Bardi in porta e con una difesa a quattro formata al centro fa Lucchesi e Meroni e sulle fasce da Libutti e Fiamozzi. A centrocampo Ignacchiti, Reinhart e Sersanti, Tridente offensivo composto da Portanova, Gondo e Vergara.

Le probabili formazioni

MODENA (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Cotali; Palumbo, Caso; Pedro Mendes. Allenatore: Mandelli.

REGGIANA (4-3-3): Bardi; Libutti, Lucchesi, Meroni, Fiamozzi; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Portanova, Gondo, Vergara. Allenatore: Dionigi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: