Moldavia – Danimarca: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Moldavia – Danimarca del 9 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata del Gruppo F di qualificazione a Qatar 2022

CHISINAU – Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 20:45 si giocherà la partita Moldavia – Danimarca, incontro valido per la 7a giornata del Girone F di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte c’è la Nazionale di casa allenata dal tecnico italiano Roberto Bordin, reduce di una sconfitta in trasferta per 2-1 a vantaggio delle Faer Oer, lo scorso 7 settembre. La Moldavia attualmente in classifica occupa la sesta ed ultima posizione, con un solo punto, alle spalle proprio delle Faer Oer, con 4 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la favorita Danimarca di Kasper Hjulmand, che conduce il raggruppamento 18 punti, a sette lunghezze dalla Scozia. Nel corso dell’ultimo turno, la Danimarca ha letteralmente travolto Israele per 5-0.

La presentazione del match

QUI MOLDAVIA – La formazione dell’ex tecnico dello Sheriff Tiraspol potrebbe optare per un modulo 3-4-3 con Posmac, Bolohan e Armas in posizione arretrata. Alle spalle del bocco di centrocampo composto da Jardan, Rata, Dros e Reabciuk. Il tridente d’attacco potrebbe essere formato invece da Platica, Nicolaescu e Ginsari.

QUI DANIMARCA – Il tecnico Hjulmand potrebbe a sua volta adottare il consolidato modulo 3-4-3, con Andersen, Kjaer, Christensen. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Wass, Hojbjerg, Delaney e Maehle. Tridente d’attacco con Olsen, Poulsen e Damsgaard.

Le probabili formazioni di Moldavia – Danimarca

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Posmac, Bolohan, Armas; Jardan, Rata, Dros, Reabciuk; Platica, Nicolaescu, Ginsari. Allenatore: Roberto Bordin

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Wass, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Olsen, Poulsen, Damsgaard. Allenatore: Kasper Hjulmand

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Moldavia – Danimarca, in programma per sabato 9 ottobre alle ore 20:45, non sarà visibile nel nostro paese in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.