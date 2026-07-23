Mondiali Giovanili di Speed: l’Italia sfiora il podio e conferma una crescita da protagonista

Ai Mondiali Giovanili di Speed grandi prestazioni degli azzurri: Titi 4° negli U17, Ponzinibio 5° negli U19, Strocchi 9ª tra le U19

La quarta giornata dei Campionati Mondiali Giovanili di Speed ha regalato spettacolo ed emozioni al pubblico del Climbing Stadium, dove la Nazionale italiana ha sfiorato più volte il podio confermando l’ottimo stato di forma dell’intero movimento. Dieci sprinter azzurri hanno animato la parete Speed con prove di grande intensità, tempi di valore internazionale e una competitività che li colloca stabilmente tra i migliori interpreti della disciplina.

Nella categoria U17 maschile, il protagonista è stato Jacopo Titi, autore di un eccellente 5,61” in qualificazione, suo nuovo personal best, che gli ha garantito l’accesso al tabellone finale. L’azzurro ha poi entusiasmato il pubblico eliminando Mysliwiec agli ottavi e il cinese Wang ai quarti, fermandosi solo in semifinale contro Zhou. Nella finale per il bronzo ha ceduto al tedesco Müller, chiudendo comunque con un prestigioso 4° posto. Erra e Villa hanno invece concluso la loro prova in qualificazione.

Tra le U17 femminili, Carolina Mariani ha chiuso al 20° posto con 8,72”, mostrando buoni margini di crescita.

Nella gara U19 maschile, è stato Francesco Ponzinibio a firmare il miglior tempo delle qualifiche con uno straordinario 5,04”, confermandosi tra i più veloci al mondo. Insieme a lui ha raggiunto il tabellone finale Alessandro Trezzi, 16° in 5,55”. I due azzurri si sono però ritrovati uno contro l’altro agli ottavi, con Ponzinibio vincente. Ai quarti un errore lo ha estromesso dalla corsa al podio contro il cinese Shi, futuro campione del mondo. Il modenese ha chiuso al 5° posto, risultato che conferma il suo valore internazionale. Corna ha terminato le qualifiche in 28ª posizione.

Nella U19 femminile, Sara Strocchi (11ª in 7,61”) ed Eva Mengoli (12ª in 7,67”) hanno centrato l’accesso alla fase finale. Mengoli si è fermata agli ottavi contro la coreana Hwang, mentre Strocchi ha lottato fino all’ultimo contro la cinese Bai, cedendo per soli sei centesimi e chiudendo il Mondiale in 9ª posizione. Fuori dalla top 16 per un soffio Alice Marcelli, 18ª.

La giornata dedicata alla Speed ha confermato la solidità e la crescita della Nazionale italiana, capace di ottenere personal best, piazzamenti di prestigio e tempi che la collocano stabilmente tra le potenze mondiali della disciplina. Un segnale forte per il futuro del movimento, sempre più competitivo e protagonista sulla scena internazionale.