Mondiali per Club di Pallavolo 2024 in diretta su VBTV

MILANO – Si prospetta un mese straordinario e ricco di emozioni per gli appassionati di pallavolo, con le quattro squadre più importanti dei campionati italiani, sia maschile che femminile, pronte a sfidare alcune delle squadre più forti del mondo nei prestigiosi Mondiali per Club. Tutti i match trasmessi in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma ufficiale Over-The-Top (OTT) di Volleyball World.

Torneo Maschile

Saranno le squadre maschili a dare il via all’attesa competizione internazionale: dal 10 al 15 dicembre, nella città di Uberlândia, in Brasile, l’Italia sarà rappresentata da due eccellenze del volley: Itas Trentino, vincitrice della CEV Champions League 2023-2024 e Cucine Lube Civitanova, che va a sostituire la seconda classificata Jastrzebski Wegiel.

Le otto squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi:

Girone A: Cucine Lube Civitanova (ITA), Praia Clube (BRA), Foolad Sirjan Iranian (IRN), Al Ahly SC (EGY)

Girone B: Itas Trentino (ITA), Sada Cruzeiro Volei (BRA), Ciudad Voley (ARG), Shahdab Yazd (IRN)

Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alle semifinali, con l’obiettivo di conquistare il titolo mondiale. Dopo la vittoria della Sir Safety Perugia nel 2023, si nutrono grandi aspettative anche per le squadre in gara quest’anno che lotteranno per confermare l’Italia sul tetto del mondo. In campo spiccano i Campioni azzurri Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Riccardo Sbertoli, pronti a guidare la formazione trentina, già vincitrice del titolo per ben 5 volte. Tra le fila del team marchigiano, invece, il francese Barthélémy Chinenyeze, due volte campione olimpico, l’italiano Fabio Balaso e il giovane talento bulgaro Aleksandar Nikolov puntano a riconquistare il titolo, a distanza di quattro anni dall’ultima vittoria nel 2019.

Torneo Femminile

Dal 17 al 22 dicembre, la città di Hangzhou, in Cina, sarà il palcoscenico del Mondiale per Club femminile. Anche in questo caso, l’Italia sarà rappresentata da due eccellenze del campionato nazionale: Prosecco Doc Imoco Conegliano, vincitrice della CEV Champions League 2023-2024 e Numia Vero Volley Milano, finalista della stessa competizione.

Le otto squadre partecipanti sono suddivise in due gironi:

Girone A: Gerdau Minas (BRA), Tianjin Bohai Bank (CHN), Zamalek Sporting Club (EGY), Numia Vero Volley Milano (ITA)

Girone B: Prosecco Doc Imoco Conegliano (ITA), Dentil Praia Clube (BRA), Nec Red Rockets Kawasaki (JPN), LP Bank Ninh Binh (VIE)

Analogamente al torneo maschile, le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali, puntando al prestigioso titolo mondiale. Dopo la mancata partecipazione dell’Italia al Mondiale dello scorso anno, le due squadre in gara tornano in campo più determinate che mai. Conegliano, già campionessa nel 2019 e nel 2022, ambisce a riconquistare il titolo, mentre la squadra di Milano scenderà in campo con l’obiettivo di aggiudicarsi il primo storico successo in questa competizione.

Tutte le partite dei Mondiali per Club, maschile e femminile, saranno trasmesse in diretta su VBTV, per permettere a tutti gli appassionati di seguire ogni azione delle squadre italiane e degli altri club mondiali.

Il programma e i risultati di tutte le partite sono disponibili nella sezione dedicata sul sito Volleyballworld.com

Il programma delle partite del Mondiale per Club 2024

Martedì 10 dicembre

– Ore 14:00: Itas Trentino vs Shahdab Yazd

– Ore 17:30: Foolad Sirjan Iranian vs Cucine Lube Civitanova

– Ore 21:00: Sada Cruzeiro vs Ciudad VolleY

Mercoledì 11 dicembre

– Ore 00:30: Praia Clube vs Al Ahly SC

– Ore 14:00: Itas Trentino vs Ciudad Voley

– Ore 17:30: Foolad Sirjan Iranian vs Al Ahly SC

– Ore 21:00: Sada Cruzeiro vs Shahdab Yazd

Giovedì 12 dicembre

– Ore 00:30: Praia Clube vs Cucine Lube Civitanova

– Ore 21:00: Praia Clube vs Foolad Sirjan Iranian

Venerdì 13 dicembre

– Ore 00:30: Itas Trentino vs Sada Cruzeiro

– Ore 21:00: Sada Cruzeiro vs Shahdab Yazd

Sabato 14 dicembre

– Ore 00:30: Cucine Lube Civitanova vs Al Ahly SC

– Ore 17:30: Prima classificata Pool A vs Seconda classificata

– Ore 21:00: Prima classificata Pool B vs Seconda classificata

Domenica 15 dicembre

– Ore 15:00: Finale 3°/4° posto

– Ore 18:30: Finale 1°/2° posto

Martedì 17 dicembre

– Ore 02:00: Gerdau Minas vs. Numia Vero Volley Milano

– Ore 05:30: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs. Dentil Praia Clube

– Ore 09:00: NEC Red Rockets Kawasaki vs. LP Bank Ninh Binh

– Ore 12:30: Tianjin Bohai Bank vs. Zamalek Sporting Club

Mercoledì 18 dicembre

– Ore 02:00: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs. LP Bank Ninh Binh

– Ore 05:30: Gerdau Minas vs. Zamalek Sporting Club

– Ore 09:00: NEC Red Rockets Kawasaki vs. Dentil Praia Clube

– Ore 12:30: Tianjin Bohai Bank vs. Numia Vero Volley Milano

Giovedì 19 dicembre

– Ore 08:00: LP Bank Ninh Binh vs. Dentil Praia Clube

– Ore 12:30: Numia Vero Volley Milano vs. Zamalek Sporting Club

Venerdì 20 dicembre

– Ore 08:00: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs. NEC Red Rockets Kawasaki

– Ore 12:30: Tianjin Bohai Bank vs. Gerdau Minas

Sabato 21 dicembre

– Ore 08:00: Prima classificata Pool A vs seconda classificata Pool B

– Ore 12:30: Prima classificata Pool B vs seconda classificata Pool A

Domenica 22 dicembre

– Ore 08:00: Finale 3º-4º posto

– Ore 12:30: Finale 1º-2º posto