Mondiali volley U19M, Italia – Belgio 3-1: cronaca e risultato finale

Gli azzurrini superano il Belgio per 3-1 e a San Juan in Argentina fa tre su tre. Domani in campo all’01 per l’ultima partita della fase a gironi con il Brasile

SAN JUAN – La Nazionale under 19 maschile, impegnata ai Campionati del Mondo di categoria a San Juan in Argentina, fa tre su tre. Ieri sera i ragazzi guidati da coach Michele Zanin si sono imposti 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24) sul Belgio conquistando così la terza vittoria consecutiva nella fase a gironi della rassegna iridata. Una partita che ha visto Magliano e compagni dominare i primi due set, per poi subire la rimonta degli avversari nel terzo parziale. Per lunghi tratti molto combattuta ed equilibrata la quarta frazione al termine della quale è stata premiata la maggiore determinazione degli azzurrini. Miglior realizzatore di serata lo schiacciatore Lorenzo Magliano che ha messo a segno 21 punti (3 ace, 1 muro, 59% in attacco). Tra gli azzurrini hanno chiuso il match in doppia cifra anche Alessandro Bristot (15 punti, 50% in attacco), Pardo Mati (11 punti, 1 muro, 77% in attacco) e Tommaso Barotto (13 punti, 2 ace, 2 muri). L’Italia, già certa del passaggio del turno agli ottavi, tornerà in campo domani, sempre nella notte italiana alle ore 01.00, per affrontare il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi.

Diretta

Le gare del Campionato del Mondo under 19 maschile sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube Volleyball World.

Cronaca della partita

Per questo terzo impegno ai Campionati del Mondo under 19 maschile il tecnico Michele Zanin si affida al sestetto con la diagonale Selleri-Barotto, agli schiacciatori Bristot e Magliano, ai centrali Miraglia e Mati e al libero Morazzini.

Avvio del match sostanzialmente sul filo dell’equilibrio con gli azzurrini bravi a ricucire il primo tentativo di allungo del Belgio (4-6, 6-6, 8-8). Due punti di Magliano (un attacco e un ace) spingono avanti l’Italia (11-8). Il time out chiamato da coach Moyaert non interrompe il buon ritmo degli azzurrini che si portano sul +6 (16-10) e allungano ulteriormente (19-12). I ragazzi di coach Zanin continuano a imporre il proprio gioco (21-13) e conquistano agevolmente il primo set (25-16).

Alla ripresa del gioco è ancora l’Italia a dettare il ritmo (8-4). Gli azzurrini, protagonisti di una bella prova corale, non hanno flessioni e rimangono in vantaggio (11-6, 14-9, 17-10). Nel finale l’inerzia non cambia e l’Italia si porta sul 2-0 (25-15).

Sono ancora gli azzurrini a dettare il ritmo in avvio di terzo parziale (5-2). Il Belgio prova a tenere il passo (6-5), ma i ragazzi di coach Zanin sono bravi a ritrovare continuità e a portarsi sul +5 (11-6). Il time out chiamato da coach Moyaert ha l’effetto sperato: il Belgio si rimette in marcia (11-9), tiene il passo dell’Italia (14-13) e ristabilisce la parità (17-17). Il match imbocca quindi i binari dell’equilibrio fino al 22-22 quando è la formazione belga a sfruttare l’occasione di chiudere il set e riaprire la partita (23-25).

Sostituzione tra le fila degli azzurrini per la quarta frazione: Taiwo in campo al posto di Miraglia. Al rientro in campo è pronta la reazione di Magliano e compagni che riprendono a macinare buon gioco e punti (5-1, 8-3). Battuta d’arresto per gli azzurrini che si disuniscono, mentre il Belgio trova continuità a muro e ricuce (9-9). Il time out chiesto da coach Zanin rimette ordine tra le fila dell’Italia che torna sul +3 (14-11) e tiene gli avversari a distanza (16-13). Il Belgio si dimostra ancora una volta avversario tenace: riporta il set in equilibrio (17-17) e costringe gli azzurrini a un serrato punto a punto (20-20). I ragazzi di coach Zanin si ricompattano e capitalizzano gli errori avversari (23-21), Bristot conquista il primo match point (24-22). Il Belgio annulla (24-24), Maglian o riporta in vantaggio i suoi (25-24) e un errore in attacco dei ragazzi di coach Moyaert chiude set e partita: è l’Italia a conquistare la terza vittoria consecutiva (26-24).

Tabellino

ITALIA-BELGIO 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24)

ITALIA: Miraglia 4, Barotto 13, Bristot 15, Mati 11, Selleri 2, Magliano 21; Morazzini (L), Carpita, Taiwo 1, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Fedrici. All. Zanin.

BELGIO: Van Looveren 15, Spiessens 5, De Vleeschhauwer 5, Bus 4, Lips 6, Ponseele 1; M. Verwimp (L), Van Hooghten, Vandecruys 7, K. Verwimp 4. Ne: Maerten, Van Alboom, Roelens, Lechien (L). All. Moyaert.

ARIBITRI: Fernandez Gabriel Leandro (ARG), Mahaven Nathan (USA).

DURATA SET: 22’, 21’, 27’, 28’

ITALIA: 7 a, 23 bs, 6 mv, 33 et

BELGIO: 5 a, 16 bs, 5 mv, 32 et

I risultati e il calendario della prima fase

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Portorico 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 16.00 – Pool B – India-Francia 0-3 (8-25, 8-25, 18-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Corea 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Slovenia 3-2 (25-16, 23-25, 24-26, 27-25, 15-9)

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Messico 3-0 (25-19, 25-17, 25-23)

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Serbia 3-1 (25-16, 18-25, 30-28, 28-26)

Ore 01.00 (del 3 agosto) – Pool D – Italia-Cile 3-0 (25-19, 25-16, 25-19)

Ore 02.00 (del 3 agosto) – Pool A – Argentina-Costa Rica 3-0 (25-14, 25-16, 25-13)

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Corea 1-3 (18-25, 25-27, 25-19, 21-25)

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Slovenia 1-3 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Portorico 3-0 (23-25, 13-25, 25-21, 16-25)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Francia 1-3 (21-25, 25-20, 18-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Cile 3-0 (25-21, 25-18, 25-22)

Ore 23.00 – Pool A -Stati Uniti-Costa Rica 3-0 (25-20, 25-16, 25-15)

Ore 01.00 (del 4 agosto) – Pool D – Italia-Messico 3-0 (25-20, 25-15, 25-21)

Ore 02.00 – (del 4 agosto) – Pool C – Argentina-Serbia 3-0 (25-14, 25-12, 25-22)

Venerdì 4 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Portorico-Corea 0-3 (13-25, 18-25, 11-25)

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Francia 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)

Ore 19.00 – Pool C – Nigeria-Colombia 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 19.00 – Pool B – India-Giappone 0-3 (12-25, 16-25, 19-25)

Ore 22.00 – Pool D – Messico-Cile 3-1 (25-14, 25-19, 20-25, 25-22)

Ore 23.00 – Pool A – Serbia-Costa Rica 3-0 (25-13, 25-18, 25-15)

Ore 01.00 (del 5 agosto) – Pool D – Brasile-Belgio 2-3 (25-18, 25-21, 21-25, 18-25, 13-15)

Ore 02.00 (del 5 agosto) – Pool A – Egitto-Stati Uniti 0-3 (14-25, 18-25, 24-26)

Sabato 5 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Corea 0-3 (0-25, 0-25, 0-25)

Ore 16.00 – Pool B – India-Slovenia 0-3 (9-25, 15-25, 21-25)

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Colombia 3-0 (25-13, 25-22, 25-16)

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Giappone 3-1 (34-32, 26-24, 22-25, 25-21)

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Cile 3-0 (25-11, 25-17, 25-21)

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Costa Rica 3-0 (25-20, 25-21, 25-21)

Ore 01.00 (del 6 agosto) – Pool D – Italia-Belgio 3-1 (25-16, 25-15, 23-25, 26-24)

Ore 02.00 (del 6 agosto) – Pool A – Argentina-Stati Uniti 0-3 (19-25, 18-25, 20-25)

Domenica 6 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Portorico

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Nigeria

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-India

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Messico

Ore 23.00 – Pool A – Stati Uniti-Serbia

Ore 01.00 (del 7 agosto) – Pool D – Italia-Brasile

Ore 02.00 (del 7 agosto) – Pool A – Argentina-Egitto

Martedì 8 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-20° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Playoff 17°-20°

Venerdì 11 agosto 2023

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

Finali piazzamenti 9°-16° posto

* orari italiani di gioco