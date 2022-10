Monopoli – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Catanzaro di Martedì 18 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C 2022-2023

MONOPOLI – Martedì 18 ottobre, allo Stadio “Vito Veneziani”, il Monopoli ospiterà il Catanzaro nel match valido per la nona giornata del Girone C di Serie C, che si gioca in turno settimanale; calcio di inizio alle ore 21. Il Monopoli nel turno precedente ha pareggiato 0-0 contro la Turriis ed é in classifica con punti, frutto di quattro vittorie, un pareggio e tre sconfitte, dieci gol fatti e nove subiti. Il Catanzaro é reduce dal successo casalingo per 3-2 contro la Viterbese ed é la capolista a quota 22, con tre lunghezze di vantaggio su Pescara e Crotone e con un percorso di sette partite vinte e una pareggiata; ventotto reti realizzate e quattro incassate attribuiscono ai calabresi il titolo di miglior attacco e di miglior difesa. L’ultimo confronto risale allo scorso 21 maggio quando, al “Ceravolo”, nel quarto di finale di ritorno dei playoff, i padroni di casa si imposero per 1-0. A dirigere la gara sarà Mattia Pascarella di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca; quarto uomo Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino.

I convocati del Monopoli

Portieri:Nocchi, Avogradi, Iurino

Difensori: Pinto, Falbo, Bizzotto,Fornasier, Radicchio, Drudi, De Santis,Viteritti, Cascella

Centrocampisti: Piccinni, De Risio, Bussaglia, Hamlili, De Vietro

Attaccanti: Starita, Simeri, Rolando, Montini, Corti, Fella, Ahmetaj, Cirrottola

I convocati del Catanzaro

Portieri: Fulignati, Sala, Chilà

Difensori: Martinelli, Fazio, Scognamillo, Brighenti, Gatti, Mulè

Centrocampisti: Tentardini, Welbeck, Verna, Ghion, Pontisso, Sounas, Vandeputte, Cinelli, Katseris

Attaccanti: Iemmello, Curcio, Viotti, Biasci, Cianci

La presentazione del match

QUI MONOPOLI – Laterza dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Nocchi in porta e con una difesa a quattro composta al centro da Bizzotto e De Santis e sulle fasce da Viteritti e Falbo. In mediana De Risio e Piccinni. Unica punta Simeri, supportata dai trequartisti Rolando, Montini e Starita.

QUI CATANZARO – Vivarini dovrà fare a meno di Bombagi e Situm, oltre al solito Rolando. Probabile modulo 3-5-2 con Fulignati tra i pali e con Scognamillo, Brighenti e Martinelli pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Ghion, affiancato da Sounas e Verna mentre sulle corsie esterne agiranno Vandeputte e Tentardini. Davanti Biasci e Iemmello.

Le probabili formazioni di Monopoli – Catanzaro

MONOPOLI (4-2-3-1): Nocchi; Viteritti, Bizzotto, De Santis, Falbo; De Risio, Piccinni; Rolando, Montini; Starita; Simeri. Allenatore: Laterza

CATANZARO (3-5-2): Fulignati; Scognamillo, Brighenti, Martinelli; Vandeputte, Sounas, Ghion, Verna, Tentardini; Biasci, Iemmello. Allenatore. Vivarini

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. L’abbonamento mensile alla piattaforma di Eleven Sports ha un costo di 9,99 € al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,99 €. In Puglia e Basilicata la gara potrà essere seguita in diretta anche su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre)