Monopoli – Messina: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Monopoli – Messina del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C

MONOPOLI – Domenica 12 settembre alle ore 20:30 andrà in scena Monopoli–Messina, incontro valido per la terza giornata del Girone C di Serie C. I padroni di casa rappresentano a sorpresa la capolista in solitaria a quota 6 punti. Netta la vittoria per 3-0 all’esordio contro il Catania, più sofferta quella successiva per 1-2 sul campo della Turris. Il Messina è reduce da due pareggi consecutivi, di cui il primo piuttosto rocambolesco per 4-4 sul campo della Paganese. Nell’ultimo turno è arrivato l’1-1 contro il Palermo, al termine di una battaglia gagliarda senza esclusione di colpi. Quello di domenica sarà un test importante per entrambe le compagini e per i rispettivi allenatori, Colombo e Sullo: il Monopoli per tentare la mini fuga d’inizio campionato, il Messina per agguantare il primo successo stagionale. Chi la spunterà?

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MONOPOLI – Colombo dovrebbe schierarsi secondo i canoni del 3-5-2. Fra i pali spazio a Loria, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Arena, Bizzotto e Mercadante. Sulle fasce Viteritti e Guiebre, mezzali Bussaglia e Vassallo, mentre Piccinni agirà in cabina di regia. Davanti il tandem composto da Starita e D’Agostino.

QUI MESSINA – Sullo risponde con un 4-2-3-1. In porta Lewandowski, davanti a lui agiranno Morelli, Celic, Carillo e Sarzi Puttini. A centrocampo Fofana e Damian costituiranno la diga, a supporto dei tre trequartisti: Simonetti, Balde e Distefano. Unica punta Adorante.

Le probabili formazioni di Monopoli – Messina

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Piccinni, Vassallo, Guiebre; Starita, D’Agostino. Allenatore: Colombo

MESSINA (4-2-3-1): Lewandowski; Morelli, Celic, Carillo, Sarzi Puttini; Fofana, Damian; Simonetti, Balde, Distefano; Adorante. Allenatore: Sullo

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 12 settembre alle ore 20:30, non è stata selezionata fra le otto gare che verranno trasmesse su Sky Sport in questa giornata. Pertanto l’evento sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming in esclusiva su Eleven Sports. Potrete però seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.