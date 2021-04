Monopoli – Palermo: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Monopoli – Palermo di Mercoledì 7 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 32° giornata del Girone C di Serie C

MONOPOLI – Mercoledì 7 aprile, alle ore 15:00 il Monopoli sfiderà il Palermo per la 32° giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre si affrontano nuovamente, ricordiamo che nell’ultima circostanza il Palermo ha colto il successo con il risultato di 3-0 . I bookmakers danno per vincente il Palermo e quotando la vittoria a 2.50 . Negli ultimi cinque match il Monopoli ha conseguito 1 vittoria e 4 pareggi realizzando 6 gol e subendone 5. Il Palermo ha conseguito invece 3 vittorie e 2 sconfitte realizzando 6 reti e subendone 5. Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su questo stesso sito, da tablet o smartphone. Dalle ore 15:00 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale dove trovare un link per aggiornare l’articolo. Un’ora prima circa saranno disponibili le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Sguardo alla classifica del Girone C di Serie C dove attualmente é in testa la Ternana con 82 punti, seguita dall’Avellino con 63 e Bari con 59.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita Monopoli – Palermo, valida per la 32° giornata del Girone C di Serie C, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le probabili formazioni di Monopoli – Palermo

Taurino dovrebbe optare per un 3-5-2 con Daga in porta, in difesa Mbende, Ferrani e Baschirotto, in mediana Bezziccheri affiancato da Besea e Bensaja con esterni Bianchi e Salandria, in attacco Rossi con Tounkara.Filippi dovrebbe optare per un 4-3-3 con Pelagotti in porta, in difesa Somma e Marconi al centro e Crivello e Accardo terzini. In mediana Luperini e De Rose. Sulla trequarti Kanoute, Rauti e Valente, di supporto all’unica punta Lucca.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Nicoletti; Zambataro, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; Starita, Bunino. Allenatore: Scienza.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Marconi, Somma, Crivello; De Rose, Luperini; Kanoute, Rauti, Valente; Lucca. Allenatore: Filippi.