Monopoli – Taranto: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Monopoli – Taranto del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone C di Serie C

BARI – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 17.30, allo Stadio “Vito Simone Veneziani”, si giocherà Monopoli – Taranto, match valido per la quattordicesima giornata del Girone C della Serie C. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro la Vibonese e sono secondi in classifica, a pari merito con Palermo e Catanzaro e a -4 dalla capolista Bari, a quota 23 punti, frutto di 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, con 17 reti all’attivo e 11 al passivo. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 contro l’Avellino, e sono sesti, a pari merito proprio con gli irpini e la Virtus Francavilla, con 20 punti, con un percorso di 5 partite vinte, 5 pareggiate e 3 perse con 13 reti realizzate e 11 incassate. Per i biancoverdi la maggior parte dei punti é arrivata in trasferta. A dirigere l’incontro Monopoli-Taranto sarà il sig. Alessandro Di Graci della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti sigg. Michele Somma della sezione di Castellammare di Stabia e Milos Tomasello Andulajevic della sezione di Messina.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MONOPOLI – Alberto Colombo potrebbe adottare il modulo 3-5-2, schierando Bizzotto, Arena e Mercadante in posizione arretrata. A centrocampo la cerniera formata da Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia e Guiebre: tandem offensivo con Starita e D’Agostino.

QUI TARANTO – Il tecnico Laterza potrebbe invece optare per il modulo 4-2-3-1, con Riccardi, Ferrara, Benassai e Zullo in difesa. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Marsili e Pacilli, alle spalle dei trequartisti Civilleri, Giovinco e Santarpia. Unica punta Saraniti.

Le probabili formazioni di Monopoli – Taranto

MONOPOLI (3-5-2): Loria; Bizzotto, Arena, Mercadante; Viteritti, Piccinni, Vassallo, Bussaglia, Guiebre; Starita, D’Agostino. Allenatore: Alberto Colombo.

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra, Riccardi, Ferrara, Benassai, Zullo; Marsili, Pacilli; Civilleri, Giovinco, Santarpia; Saraniti. Allenatore: Giuseppe Laterza

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monopoli – Taranto, valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in diretta anche su Sky Sport (canale 253 satellite e canale 484 digitale terrestre) e, a livello locale, in . chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia) e in streaming sul sito www.antennasud.com.