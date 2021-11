Bari – Vibonese: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Bari – Vibonese del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone C di Serie C

BARI – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 17.30, allo Stadio “San Nicola”, si giocherà Bari – Vibonese, match valido per la quattordicesima giornata del Girone C della Serie C. I padroni di casa, allenati da Mignani, vengono dalla sconfitta esterna di misura contro la Juve Stabia e sono primi in classifica, a +4 dalle dirette inseguitrici, a quota 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 22 reti all’attivo e 12 al passivo. Tra le mura amiche hanno finora conquistato 14 punti, con 4 vittorie e 2 pareggi con 13 reti fatte e 5 subite. Anche gli ospiti, invece, guidati da D’Agostino, sono reduci da una sconfitta per 1-o, rimediata sul campo del Catania, nel recupero della quinta giornata, e sono ultimi, a pari merito con la Fidelis Andria, con 9 punti, con un ruolino di marcia di una partita vinta, 6 pareggiate e 6 perse con 8 reti realizzate e 16 incassate. In trasferta hanno portato a casa solo 3 punti grazie a 3 pareggi e segnato un solo gol. A dirigere il match sarà Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, con assistenti Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale, entrambi della sezione di Ancona.

La cronaca con commento minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BARI – La capolista allenata da Michele Mignani potrebbe adottare il modulo 4-3-1-2, con Frattali in porta e difesa composta da Pucino, Gigliotti, Terranova e Ricci. A centrocampo Bianco, Maita Mallamo, con Botta sulla trequarti. Tandem offensivo con Antenucci e Simeri.

QUI VIBONESE – La squadra allenata da D’Agostino potrebbe adottare il modulo 3-4-1-2, schierando Marson tra i pali e in difesa Risaliti, Vergara e Mahrous, alle spalle dei centrocampisti Senesi, Gelonese, Cattaneo e Mauceri. Sulla trequarti Tumbarello, di supporto al tandem di attacco composto da Sorrentino e Golfo.

Le probabili formazioni di Bari – Vibonese

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Gigliotti, Terranova, Ricci; Bianco, Maita, Mallamo; Botta; Antenucci, Simeri. Allenatore: Mignani.

VIBONESE (3-4-1-2): Marson; Risaliti, Vergara, Mahrous; Senesi, Gelonese, Cattaneo, Mauceri; Tumbarello; Sorrentino, Golfo. Allenatore: D’Agostino.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Bari – Vibonese, valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in diretta anchein chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com.