Palermo – Potenza 0-0: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Palermo – Potenza del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone C di Serie C

PALERMO – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 14.30, allo Stadio “Renzo Barbera”, si giocherà Palermo – Potenza match valido per la quattordicesima giornata del Girone C della Serie C. I padroni di casa vengono dal successo esterno per 0-2 contro la Fidelis Andria e sono secondi in classifica, a pari merito con Monopoli e Catanzaro e a -4 dalla capolista Bari, a quota 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, con 18 reti all’attivo e 11 al passivo. Gli ospiti, invece, sono reduci dal successo casalingo per 2-0 contro il Picerno, e sono quindicesimi, a pari merito con il Monterosi Tuscia, con 13 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 4 pareggiate e 6 perse con 14 reti realizzate e 18 incassate. A dirigere l’incontro sarà Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione A.I.A. di Paola, coadiuvato dagli assistenti Tiziana Trasciatti di Foligno e Stefano Galimberti di Seregno. Quarto uomo Davide Di Marco della sezione di Ciampino.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: PALERMO-POTENZA 0-0 1' Ci siamo, battuto il calcio di inizio di Palermo e Potenza!



Un saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti al live della partita Palermo - Potenza, siamo pronti a seguire assieme l'incontro PALERMO:. A disposizione:. Allenatore: Giacomo Filippi.



POTENZA:. A disposizione:. Allenatore: Fabio Gallo.



Reti: al ' pt .









Giacomo Filippi.Fabio Gallo.al ' pt .

Le dichiarazioni di Filippi e Trocini ala vigilia

Filippi, come riportato da tuttopalermo.net: “L’errore più grande è pensare al passato o al futuro. Noi dobbiamo pensare solo al presente. Affronteremo una squadra affamata di punti che sa fare male e dobbiamo essere al 110% per proseguire il nostro cammino. Dobbiamo pensare poco e correre tanto, facendo quello che sappiamo. Loro sanno come fare male ai propri avversari, giocano un buon calcio. E’ vero che non sembra un momento favorevole, ma sappiamo di incontrare una squadra attrezzata e ben messa in campo. Domenica abbiamo interpretato bene la partita contro la Fidelis Andria. I ragazzi sono stati bravi ad adeguarsi all’avversario. Domani sarà una gara simile, giochiamo in casa, ma dobbiamo fare il gioco sin da subito ed una disattenzione può costare cara”.

Trocini, come riportato da restodelcalcio.com: “Meno pressione perché si affronta una squadra come il Palermo? A prescindere dall’avversario, vogliamo sempre essere coraggiosi, ma sappiamo di dover affrontare una grande squadra che vive un ottimo momento di forma e le difficoltà ci saranno; per noi ottenere un risultato positivo, anche in caso di pareggio, significherebbe dare continuità e non potremmo che esserne soddisfatti. Confermare lo stesso modulo? Ancora presto per decidere, vedremo. Ogni giorno sto cercando di conoscere meglio i ragazzi e di fare valutazioni approfondite e devo dire che noto passi avanti quotidiani, oltre a riscontrare la disponibilità del gruppo. Subire pochi gol? Per noi è qualcosa di molto importante ed è un elemento che può accrescere anche l’autostima dei ragazzi”.

La presentazione del match

QUI PALERMO – Filippi potrebbe mandare la squadra in campo con il modulo 3-5-2 con Pelagotti tra i pali e retroguardia composta da Buttaro, Marconi e Perrotta in difesa. Almici e Valente sulle Valente sulle fasce; Odjer in cabina di regia con Luperini e Dall’Oglio. Davanti Fella e Brunori.

QUI POTENZA – Probabile modulo speculare per il Potenza. In porta Marcone, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Cargnelutti, Piana e Gigli. In cabina di regia Sandri con Sepe e Zenuni; sulle corsie Coccia e Ricci. Coppia di attacco composta da Salvemini e Romero.

Le probabili formazioni di Palermo – Potenza

PALERMO (3-5-2): Pelagotti; Buttaro, Marconi, Perrotta; Almici, Luperini, Odjer, Dall’Oglio, Valente; Fella, Brunori. Allenatore: Filippi.

POTENZA (3-5-2): Marcone; Cargnelutti, Piana, Gigli; Coccia, Sepe, Sandri, Zenuni, Ricci; Salvemini, Romero.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Palermo – Potenza, valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.