Modena – Vis Pesaro: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

MODENA – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 17.30, allo Stadio “Alberto Braglia”, si giocherà Modena – Vis Pesaro, match valido per la quattordicesima giornata del Girone B della Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 1-2 contro il Siena e sono terzi in classifica con 27 punti, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 22 reti all’attivo e 9 al passivo. Gli ospiti, invece, sono reduci da una sconfitta casalinga per 0-2 contro la Reggiana e sono decimi, a pari merito con Pontedera e Lucchese, a quota 10 punti, con un ruolino di marcia di 4 partite vinte, 6 pareggiate e 3 perse con 14 reti realizzate e 17 incassate. A dirigere il match sarà Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino, con assistenti Fabrizio Aniello Ricciardi e Antonio Marco Vitale, entrambi della sezione di Ancona.

I convocati del Modena

Portieri: Riccardo Gagno, Antonio Narciso.

Difensori: Riccardo Baroni, Matteo Ciofani, Tommaso Maggioni, Antonio Pergreffi, Francesco Renzetti, Tommaso Silvestri.

Centrocampisti: Marco Armellino, Luca Castiglia, Manuel Di Paola, Edoardo Duca, Nicola Mosti, Mario Rabiu, Fabio Scarsella, Luca Tremolada.

Attaccanti: Nicholas Bonfanti, Paulo Azzi, Mattia Minesso, Riccardo Spaggiari.

Le dichiarazioni di Tesser alla vigilia

“La mia squadra deve fare la partita giusta ed importante, troveremo una squadra che viene da un buon momento, ha perso una sola volta in trasferta. Dobbiamo essere bravi ad interpretarla subito nella maniera più congeniale, ci concederanno degli spazi ristretti, va giocato un match più veloce ma senza frenesia in cui non deve assolutamente mancare la qualità del passaggio. Non ci sarà Gerli, già a Siena era reduce dall’influenza, è affaticato a livello muscolare, i medici preferiscono fermarlo e sarà nuovamente a disposizione da martedì. Ogunseye e Giovannini stanno meglio, hanno ripreso a correre, lunedì faranno la risonanza mentre Bonfanti con la Vis Pesaro sarà a disposizione. Giocherà Manuel dall’inizio che ha caratteristiche diverse rispetto a Gerli, in quella posizione c’è pure Mario Rabiu che è utile nelle due fasi. Con il tempo sono diventati molto più squadra, soprattutto nelle ultime tre gare. C’è organizzazione, giocano di rimessa, sono giovani e hanno un buon passo, erano fra le migliori difese prima della scorsa gara. Il match del Braglia bisogna giocarlo con la mentalità di chi prova a vincere, dal primo secondo dobbiamo essere bravi ad interpretare incontro ”.

La presentazione del match

QUI MODENA – Anche il ct degli emiliani Tesser potrebbe adottare un modulo 4-3-1-2, schierando Ciofani, Silvestri, Pergreffi e Azzi in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1′ Armellino, Gerli e Scarsella, alle spalle del trequartista Mosti: in attacco tandem Ogunseye-Giovannini.

QUI VIS PESARO – Banchini dovrebbe mandare in campo la squadra con il modulo 3-4-1-2. Davanti a Farroni agiranno Manetta, Gavazzi e Cusumano. Sulle fasce Giraudo e Piccinini, mentre al centro del campo ci saranno Coppola e Lombardi. Sulla trequarti Astrologo, di supporto alla coppia formata da Cannavò e Gucci.

Le probabili formazioni di Modena – Vis Pesaro

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Armellino, Gerli, Scarsella; Mosti; Ogunseye, Giovannini. Allenatore: Attilio Tesser

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Manetta, Gavazzi, Cusumano; Giraudo, Lombardi, Coppola, Piccinini, Astrologo, Cannavò, Gucci. Allenatore: Banchini

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Modena – Vis Pesaro, valido per la quattordicesima giornata del Girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.