Renate – Pro Patria : dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Renate – Pro Patria del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone A di Serie C

PALERMO – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 14.30, allo Stadio “Stadio “Città di Meda” di Meda, si giocherà Renata – Patria, match valido per la quattordicesima giornata del Girone A della Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Piacenza e sono quarti in classifica con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 28 reti all’attivo e 18 al passivo. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro il Fiorenzuola e sono quattordicesimi, a pari merito con il Mantova, a quota 14 punti, con un percorso di 3 partite vinte, 5 pareggiate e 5 perse con 11 reti realizzate e 17 incassate. A dirigere l’incontro sarà Stefano Nicolini di Brescia, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese di Palermo e Rosario Antonio Grasso di Acireale; Daniele Virgilio di Trapani il quarto ufficiale.

La cronaca con commento minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

La presentazione del match

QUI RENATE – Mister Cevoli opta per il 4-3-1-2. In porta Drago, davanti a lui Anghileri, Silva, Possenti ed Esposito. A centrocampo Baldassin, Ranieri e Celeghin. In avanti Galuppini alle spalle di Rossetti e Chakir.

QUI PRO PATRIA – Prina si schiera secondo i canoni del 3-5-2. Fra i pali Caprile, in difesa Molinari, Fietta e Boffelli. A centrocampo Pierozzi, Brignoli, Bertoni, Nicco e Galli. In attacco il tandem composto da Piu e Castelli.

Le probabili formazioni di Renate – Pro Patria

RENATE (4-3-1-2): Drago; Anghileri, Silva, Possenti, Esposito; Baldassin, Ranieri, Celeghin; Galuppini; Rossetti, Chakir. Allenatore: Cevoli

PRO PATRIA (3-5-2): Caprile; Molinari, Fietta, Boffelli; Pierozzi, Brignoli, Bertoni, Nicco, Galli; Piu, Castelli. Allenatore: Prina

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Renate – Pro Patria, valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.