FeralpiSalò – Virtus Verona 0-1: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita FeralpiSalò – Virtus Verona del 14 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 14a giornata del Girone A di Serie C

SALO’ – Domenica 14 novembre 2021, alle ore 14.30, allo Stadio “Lino Turina”, si giocherà FeralpiSalò – Virtus Verona, match valido per la quattordicesima giornata del Girone A della Serie C. I padroni di casa vengono dalla vittoria di misura contro la Giana Erminio, ottenuta grazie al gol di legali, e sono secondi, a pari merito con il Padova e a -6 dalla capolista Sudtirol, a quota 27, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, con 22 reti all’attivo e 11 al passivo. Gli ospiti, invece, sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura contro il Trento e sono quindicesimi a quota 13, con un ruolino di marcia di 2 partite perse, 4 pareggiate e 3 perse con 15 reti realizzate e 17 incassate. A dirigere la sfida sarà Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marco Orlando Ferraioli di Nocera Inferiore e Franco Iacovacci di Latina. Quarto Ufficiale sarà Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone.

La cronaca con commento minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: FERALPISALò-VIRTUS VERONA 0-1 42' Gol per Virtus Verona, in gol Filippo Pellacani! Il punteggio è di 0 a 1 1' Partito il match tra FeralpiSalò e Virtus Verona!



FERALPISALò:. A disposizione:. Allenatore: Stefano Vecchi.



VIRTUS VERONA:. A disposizione:. Allenatore: Luigi Fresco.



Reti: al ' pt .









Stefano Vecchi.Luigi Fresco.al ' pt .

I convocati del FeralpiSalò

Bacchetti, Balestrero, Brogni, Carraro, Corradi, Corrado, Cristini, Damonte, Di Molfetta, Guerra, Guidetti, Hergheligiu, Legati, Liverani, Luppi, Miracoli, Porro, Righetti, Salines, Spagnoli, Verzelletti, Zanini

Le dichiarazioni di Fresco alla vigilia

Luigi Fresco, allenatore della Virtus Verona, al quale é stato appena assegnato il Premio Cangrande quale miglior allenatore dell’anno: “E’ stato davvero un peccato buttare punti contro il Trento. Un risultato diverso, ampiamente meritato per quanto fatto sul campo, ci avrebbe permesso di avvicinarci al match di Salò con un altro spirito. Il campionato di serie C è questo, ormai lo conosciamo bene. Serve più cattiveria per fare nostre le partite. L’avversario non ha bisogno di presentazioni. E’ forte e la classifica parla chiara. Dobbiamo pensare a noi. Dovremo fare sicuramente meglio rispetto a domenica scorsa. Bisogna capitalizzare le occasioni altrimenti poi rischiamo di perdere, come successo, con l’unico tiro in porta subito. Non possiamo permetterci ulteriori passi falsi, il minimo errore lo paghiamo a caro prezzo. Avremo qualche defezione. Zarpellon, Nalini, Munaretti e Acampora”.

La presentazione del match

QUI FERALPISALO (4-3-1-2). Probabile modulo 4-3-1-2 per il FeralpiSalò con Liverani tra i pali e retroguardia formata dalla coppia centrale Pisano-Bacchetti e d Bergonzi e Corrado sulle fasce. In mezzo al campo Hergheligiu, Carraro e Guidetti. Sulla trequarti Corradi, di supporto al tandem di attacco composto da Luppi e Spagnoli.

QUI VIRTUS VERONA – La Virtus Verona dovrebbe scendere in campo con Sibi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Pellacani-Faedo e ai lati da Daffara e Amadio. In mezzo al campo Lonardi, Cella e Metlika; sulla trequarti Halfredsson, di supporto alla coppia di attacco formata da Arma e Pittarello.

Le probabili formazioni di FeralpiSalò – Virtus Verona

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Guidetti; Corradi; Luppi, Spagnoli. Allenatore: Vecchi.

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Sibi, Daffara, Pellacani, Faedo, Amadio, Lonardi, Metlika, Cella, Halfedsson, Arma, Pittarello. Allenatore: Luigi Fresco.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro FeralpiSalò – Virtus Verona, valido per la quattordicesima giornata del Girone A di Serie C, verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.