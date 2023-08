La partita Monza – Milan di Martedì 8 agosto 2023 in diretta: dopo il botta e risposta tra Pulisic e Colpani nel primo tempo fatale dal dischetto l’errore di Birindelli al 6° tentativo

MONZA – Martedì 8 agosto 2023, all’U-Power Stadium di Monzaa, andrà in scena Milan – Monza, gara valida per la prima edizione del Trofeo dedicato a Silvio Berlusconi, scomparso lo scorso 12 giugno. Di fronte le due squadre del cuore del Presidente: il Milan, con cui in passato aveva vinto molto, e il Monza, con cui soltanto poco più di un anno fa aveva conquistato una storica promozione in Serie A. I rossoneri, dopo aver battuto per 7-0 il Lumezzane, hanno perso per 2-3 sia contro il Real Madrid sia contro la Juventus (dopo i calci di rigore) e per 0-1 contro il Barcellona. I brianzoli vengono dai successi contro Real Vicenza (5-0), Giaa Erminio (5-1) e Vis Pesaro (3-1). Le due squadre scenderanno in campo, davanti al tutto esaurito dell’U-Power Stadium di Monza, indossando maglie decorate da una patch speciale, che saranno messe all’asta sul sito matchwornshirt.com già a partire dall’inizio del match. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Milan, che lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia-Romagna per il ripristino di un campo d’allenamento e di uno da gioco dell’AC Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del Settore Giovanile.

Tabellino

MONZA (ITA): Di Gregorio M., Carboni A. (dal 23′ st Mari P.), Bettella D. (dal 20′ pt D’Ambrosio D.), Caldirola L., Ciurria P. (dal 40′ st Birindelli S.), Gagliardini R. (dal 40′ st Machin J.), Pessina M., Carlos Augusto (dal 45’+1 st Carboni F.), Dany Mota (dal 11′ st Caprari G.), Colpani A. (dal 34′ st Carboni V.), Maric M. (dal 11′ st Petagna A.). A disposizione: Gori S., Lamanna E., Bondo W., Cittadini G., Kyriakopoulos G., Pereira P., Vignato S. Allenatore: Palladino R..

MILAN (ITA): Maignan M., Kalulu P., Tomori F., Thiaw M., Hernandez T. (dal 34′ st Bartesaghi D.), Loftus-Cheek R., Krunic R., Reijnders T., Pulisic C. (dal 34′ st Chukwueze S.), Giroud O. (dal 36′ st Colombo L.), Leao R. (dal 35′ st Okafor N.). A disposizione: Mirante A., Sportiello M., Adli Y., Florenzi A., Kjaer S., Musah Y., Pobega T., Romero L., Simic J., Zeroli K. Allenatore: Pioli S..

Reti: al 32′ pt Colpani A. (Monza (Ita)), al 29′ pt Pulisic C. (Milan (Ita)) .

Ammonizioni: al 14′ st Gagliardini R. (Monza (Ita)) al 45′ pt Reijnders T. (Milan (Ita)), al 14′ st Leao R. (Milan (Ita)), al 16′ st Hernandez T. (Milan (Ita)).

Rigori sbagliati: al 29′ pt Pulisic C. (Milan (Ita)).

Sequenza rigori: 1° Reijnders rete, Petagna rete; 2° Okafor rete, Caprari rete; 3° Tomori rete, Machin rete; 4° Loftus-Cheek rete, Franco Carboni rete, 5° Colombo rete, Pessina rete, 6° Thiaw rete, Birindelli traversa

Descrizione gol: al 28′ fallo di D’Ambrosio su Pulisic in area e rigore per i rossoneri. Dal dischetto Di Gregorio respinge sulla sua sinistra la conclusione un pò centrale a mezz’altezza di Pulisic che si ritrova la palla per un nuovo tentativo ed è lesto a segnare da due passi. Al 32′ pareggio del Monza con Colpani: imbucata di Carlos Augusto un pò sporcato e in area con il mancino colpisce con un preciso rasoterra

Formazioni ufficiali di Monza – Milan

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio, Bettella, Carboni, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Maric; Mota. A disposizione: Lamanna, Gori, Pedro, Bondo, Carboni, Machin, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Cittadini, Birindelli, Mari, Petagna, Caprari, Vignato, Carboni. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Okafor, Romero, Chukwueze, Kjaer, Florenzi, Colombo, Pobega, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. Allenatore: Pioli

La presentazione del match

“Silvio Berlusconi è la storia del Milan e del Monza e l’ideazione del ‘Trofeo Silvio Berlusconi’ ne è la naturale conseguenza, non potevamo che celebrare e ricordare così il nostro amato Presidente”, ha commentato Adriano Galliani, Vicepresidente vicario e Amministratore Delegato di AC Monza. “Il suo amore per queste due squadre, l’ambizione che l’ha spinto a renderle vincenti, la passione per trasformarle in realtà uniche: tutto questo meritava di essere onorato. Le maglie indossate dai calciatori in questa prima edizione resteranno nella storia e speriamo che, insieme al supporto di Fondazione Milan, possano servire per restituire ai giovani dell’Emilia-Romagna le strutture sportive necessarie per tornare a giocare e sognare”. L’ultimo confronto tra le due compagini risale allo scorso 18 febbraio quando il Milan si impose grazie a una rete di Messias. Il Milan esordirà in campionato in trasferta contro il Bologna; il Monza a San Siro contro l’Inter. Il Milan é cambiato molto rispetto all’ultima stagione: dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic, sono partiti Sandro Tonali e Brahim Diaz ma sono arrivato Loftus-Cheek, Pulisic, Sportiello, Rejinders, Musah. Il Monza si é rafforzato con gli arrivi di Gagliardini e D’Ambrosio.

QUI MONZA – Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Di Gregorio in porta e con Izzo, Caldirola e D’Ambrosio pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Gagliardini e Pessina mentre Ciurria e Carlos Augisto dovrebbero agire sulle corsie esterne.Sulla trequarti Colpani, di supporto alla coppia di attacco composta da Caprari e Petagna.

QUI MILAN – Pioli dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Maignan in porta e con una difesa formata al centro da Thiaw e Tomori e da Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. A centrocampo i nuovi arrivato Reijnders e Loftus-Cheek e Krunic. Attacco affidato a Giroud, affiancato da Pulisic e Leao.

Probabili formazioni di Monza – Milan

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Carlos Augusto; Colpani, Caprari, Petagna. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Loftus-Cheek, Krunic; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in TV e streaming

in diretta e in esclusiva su Canale 5. In streaming su Sportmediaset.it, e Mediaset Infinity.