La partita Monza – Pisa del 19 febbraio 2022 in diretta: alla rete dopo 4 minuti di Valoti ha risposto prima Puscas quindi Pereira

MONZA – Sabato 19 febbraio, alle ore 14:00, si terrà il match Monza – Pisa incontro valido per la 24a giornata della Serie B. La formazione di casa biancorossa allenata da Giovanni Stroppa sta passando una fase positiva, con due vittorie consecutive all’attivo, e attualmente si trova in 5a posizione con 41 punti, a una sola lunghezza di distanza rispetto al Pisa. Dall’altra parte del campo troviamo proprio i toscani allenati dal commissario tecnico Luca D’Angelo, che occupa invece la 4a posizione a quota 42 punti, alle spalle del Brescia con 43 punti. La formazione nerazzurra in trasferta dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per interrompere il digiuno di vittorie che dura da ben 5 gare. Nelle ultime cinque giornate, infatti, il Pisa ha ottenuto solo 4 pareggi, e non vince dallo scorso 18 dicembre.

Tabellino

MONZA: Di Gregorio M., Barberis A., Carlos Augusto, Colpani A. (dal 11′ st Ciurria P.), D’Alessandro M. (dal 18′ pt Pirola L.), Dany Mota (dal 34′ st Gytkjaer C.), Donati G., Mancuso L. (dal 11′ st Favilli A.), Marrone L. (dal 34′ st Paletta G.), Pereira P., Valoti M.. A disposizione: Sommariva D., Antov V., Caldirola L., Ciurria P., Favilli A., Gytkjaer C., Machin J., Mazzitelli L., Molina S., Paletta G., Pirola L., Sampirisi M. Allenatore: Stroppa G..

PISA: Nicolas A., Beruatto P. (dal 16′ st Birindelli S.), Caracciolo Ant., Hermannsson H., Leverbe M., Marin M. (dal 32′ st Siega N.), Nagy A., Puscas G., Sibilli G. (dal 16′ st Lucca L.), Torregrossa E. (dal 16′ st Benali A.), Toure I. (dal 17′ pt Mastinu G.). A disposizione: Livieri A., Benali A., Berra F., Birindelli S., Cohen Y., De Vitis A., Gucher R., Lucca L., Marsura D., Mastinu G., Masucci G., Siega N. Allenatore: D’Angelo L..

Reti: al 8′ pt Valoti M. (Monza) al 18′ pt Puscas G. (Pisa), al 20′ st Pereira P. (Pisa).

Ammonizioni: al 38′ st Valoti M. (Monza), al 45′ st Carlos Augusto (Monza) al 44′ pt Puscas G. (Pisa), al 9′ st Mastinu G. (Pisa), al 30′ st Hermannsson H. (Pisa), al 45′ st Lucca L. (Pisa).

La presentazione del match

QUI MONZA – La formazione brianzola potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2, con Bettella, Marrone e Carlos Augusto in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto Sampirisi, Colpani, Barberis, Mazzitelli e D’Alessandro, alle spalle della coppia d’attacco composta da Mota Carvalho e Mancuso.

QUI PISA – La formazione toscana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Mastinu, Leverbe, Caracciolo e Beruatto a formare il blocco difensivo. A centrocampo potremmo trovare la cerniera composta da Marin, Nagy e Hermannsson, alle spalle del tridente d’attacco con Cohen, Puscas e Lucca.

Le probabili formazioni di Monza – Pisa

MONZA(3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Carlos Augusto; Sampirisi, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Mota Carvalho, Mancuso. Allenatore: Giovanni Stroppa

PISA(4-3-3): Nicolas; Mastinu, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Marin, Nagy, Hermannsson; Cohen, Puscas, Lucca. Allenatore: Luca D’Angelo

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Monza – Pisa verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.