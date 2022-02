Serie B, Parma – Ternana 2-3: diretta e risultato in tempo reale

La partita Parma – Ternana del 19 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 24a giornata della Serie B

PARMA – Sabato 19 febbraio, alle ore 14:00, si terrà il match Parma – Ternana, incontro valido per la 24a giornata della Serie B. La formazione di casa crociata – allenata da Beppe Iachini – è reduce della sconfitta netta dello scorso 15 febbraio, quando è stata superata in trasferta dalla Cremonese, ad oggi capolista. Attualmente i ducali occupano la 13a posizione a quota 28 punti, a pari merito con gli umbri della Ternana. Dall’altra parte del campo troviamo proprio le Fere allenate dal commissario tecnico Cristiano Lucarelli, che occupano invece la 14a posizione. La formazione rossoverde, in trasferta, dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per superare i rivali emiliani e per raggiungere il Como a quota 31 punti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

PARMA: Benedyczak A. (dal 15' st Inglese R.), Bernabe A. (dal 16' st Sohm S.), Cobbaut E., Colombi S. (Portiere), Danilo, Del Prato E., Juric S. (dal 15' st Brunetta J.), Man D., Rispoli A. (dal 22' st Correia F.), Simy, Vazquez F.. A disposizione: Balogh B., Bonny A. Y., Brunetta J., Camara D., Correia F., Coulibaly W., Inglese R., Oosterwolde J., Osorio Y., Sohm S., Turk M. (Portiere), Tutino G. Allenatore: Iachini G..



TERNANA: Agazzi D., Bogdan L. (dal 20' st Sorensen F.), Capuano M., Defendi M., Donnarumma A. (dal 35' pt Mazzocchi S.), Iannarilli A. (Portiere), Martella B. (dal 20' st Salzano A.), Palumbo A. (dal 25' st Boben M.), Partipilo A. (dal 24' st Koutsoupias I.), Pettinari S., Proietti M.. A disposizione: Boben M., Capone C., Diakite S., Furlan F., Koutsoupias I., Krapikas T. (Portiere), Mazzocchi S., Paghera F., Peralta D., Rovaglia P., Salzano A., Sorensen F. Allenatore: Lucarelli C..



Reti: al 16' pt Cobbaut E. (Parma), al 22' pt Vazquez F. (Parma) al 4' pt Donnarumma A. (Ternana), al 11' pt Partipilo A. (Ternana), al 13' st Pettinari S. (Ternana).



Ammonizioni: al 34' st Koutsoupias I. (Ternana).

La presentazione del match

QUI PARMA – La formazione ducale potrebbe adottare il modulo 3-4-1-2, con Osorio, Danilo e Cobbaut in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il blocco formato da Rispoli, Bernabe, Juric e Vasquez, alle spalle di Man sulla trequarti. Coppia d’attacco composta da Bonny e Simy.

QUI TERNANA – Gli umbri allenati da mister Lucarelli potrebbero invece scendere in campo con il modulo 4-3-2-1, con Capuano, Sorensen, Defendi e Celi a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Kotospias, Agazzi e Palumbo, alle spalle di Partipilo e Peralta sulla trequarti. Unica punta Pettinari.

Le probabili formazioni di Parma – Ternana

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Bernabe, Juric, Vasquez; Man; Bonny, Simy. Allenatore: Beppe Iachini

TERNANA (4-3-2-1): Iannarelli; Capuano, Sorensen, Defendi, Celi; Kotospias, Agazzi, Palumbo; Partipilo, Peralta; Pettinari. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Parma – Ternana verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.