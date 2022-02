Serie B, Ascoli – Alessandria: diretta e risultato in tempo reale

La partita Ascoli – Alessandria del 19 febbraio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 24a giornata della Serie B

ASCOLI – Sabato 19 febbraio, alle ore 14:00, si terrà il match Ascoli – Alessandria incontro valido per la 24a giornata della Serie B. La formazione di casa bianconera allenata da Andrea Sottil arriva dalla netta vittoria esterna contro il Benevento, superato lo scorso 16 febbraio. I marchigiani attualmente si trovano in 9a posizione con 36 punti, a una sola lunghezza di distanza rispetto al Cittadella. Dall’altra parte del campo troviamo invece l’Alessandria allenato dal commissario tecnico Moreno Longo, che occupa invece la 15a posizione a quota 23 punti, a pari merito con i rivali della SPAL. La formazione piemontese dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi un risultato utile, per avvicinarsi al gruppo composto da Reggina, Parma e Ternana, appena sotto la metà della classifica.

La presentazione del match

QUI ASCOLI – La formazione marchigiana potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-1-2, con Salvi, Botteghin, Bellusci e Falasco in posizione arretarata. A centrocampo troviamo il blocco composto da Collocolo, Buchel e Ricci, alle spalle di Maistro sulla trequarti. Coppia d’attacco formata da Dionisi e Tsadjout.

QUI ALESSANDRIA – La formazione piemontese potrebbe invece schierare il modulo 3-4-2-1, con Mantovani, Prestia e Parodi a formare il pacchetto difensivo. A centrocampo potremmo trovare dal 1° minuto Mustacchio, Ba, Gori e Lunetta. Sulla trequarti spazio a Chiarello e Fabbrini, alle spalle di Corazza come unica punta.

Le probabili formazioni di Ascoli – Alessandria

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Ricci; Maistro; Dionisi, Tsadjout. Allenatore: Andrea Sottil

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Pisseri; Mantovani, Prestia, Parodi; Mustacchio, Ba, Gori, Lunetta; Chiarello, Fabbrini; Corazza. Allenatore: Moreno Longo

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Ascoli – Alessandria verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La sfida sarà disponibile alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.