REGGIO CALABRIA – Sabato 19 febbraio, alle ore 14, allo Stadio “Oreste Granillo”, andrà in scena Reggina – Pordenone per la ventisettesima giornata di Serie B 2021/2022. I calabresi sono reduci da due successi di fila, ultimo dei quali quello per 1-3 sul campo della SPAL e sono dodicesimi con 29 punti, frutto di otto vittorie, cinque pareggi e dieci sconfitte, con venti gol fatti e trenta subiti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto due vittorie e tre pareggi siglando quattro reti e incassandone sei. I friulani vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro la Reggina e sono ultimi in classifica, a quota 12 punti e con un cammino di due partite vinte, sei pareggiate e quindici perse; diciotto reti segnate e quarantaquattro incassate. Il bilancio del Pordenone nelle ultime cinque partite giocate é di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta con sei gol fatti e quattro subiti. All’andata, lo scorso 21 settembre, finì 1-1. A dirigere la gara ci sarà il Sig. Maggioni della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Affattato e Gualtieri. Nel ruolo di quarto ufficiale Acanfora. Al Var Giua, Avar Muto.

Tabellino

REGGINA: Turati S., Amione B., Crisetig L., Di Chiara G., Folorunsho M., Giraudo F. (dal 16′ st Adjapong C.), Hetemaj P. (dal 16′ st Cortinovis A.), Kupisz T. (dal 23′ st Galabinov A.), Loiacono G., Menez J. (dal 22′ st Bellomo N.), Montalto A. (dal 37′ st Bianchi N.). A disposizione: Aglietti T., Micai A., Adjapong C., Aya R., Bellomo N., Bianchi N., Cortinovis A., Denis G., Franco D., Galabinov A., Tumminello M. Allenatore: Stellone R..

PORDENONE: Perisan S., Barison A., Cambiaghi N. (dal 38′ st Di Serio G.), Candellone L. (dal 5′ st Vokic D.), Dalle Mura C., El Kaouakibi H. (dal 1′ st Butic K.), Gavazzi D. (dal 20′ st Mensah D.), Lovisa A., Perri M. (dal 37′ st Anastasio A.), Torrasi E., Zammarini R.. A disposizione: Bindi G., Anastasio A., Bassoli A., Butic K., Deli F., Di Serio G., Iacoponi D., Mensah D., Onisa M., Pasa S., Sabbione A., Vokic D. Allenatore: Tedino B..

Reti: al 22′ st Menez J. (Reggina), al 41′ st Di Chiara G. (Reggina).

Ammonizioni: al 15′ st Folorunsho M. (Reggina) al 34′ pt El Kaouakibi H. (Pordenone), al 39′ pt Candellone L. (Pordenone), al 39′ st Lovisa A. (Pordenone).

La presentazione del match

QUI REGGINA – La formazione calabrese potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, con Micai in porta e con Adjapong, Loiacono, Cionek e Di Chiara a formare il reparto difensivo. A centrocampo spazio per Folorunsho e Hetemaj alle spalle del terzetto composto da Crisetig, Kupisz e Cortinovis sulla trquarti. Unica punta Montalto.

QUI PORDENONE – Tedino potrebbe affidarsi al modulo 4-3-1-2, con Perisan tra i pali e con Andreoni, Barison, Dalle Mura e Anastasio in posizione arretrata. A centrocampo Zammarini, Torrisi e Di Seire alle spalle di Cambiaghi sulla trequarti. Coppia d’attacco formata invece da Butic e Vokic.

Le probabili formazioni di Reggina – Pordenone

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Adjapong, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Folorunsho, Hetemaj, Crisetig, Kupisz; Cortinovis; Montalto. Allenatore: Stellone

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Dalle Mura, Anastasio; Zammarini, Torrisi, Di Serio; Cambiaghi; Vokic, Butic. Allenatore: Tedino

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Pordenone – Cittadella, valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN Italia. Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche per gli abbonati Helbiz.