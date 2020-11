Serie B, Monza – Reggina: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Monza – Reggina del 28 novembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la nona giornata di Serie B, calcio d’inizio alle ore 16:00

MONZA – Sabato 28 novembre, alle ore 16:00 si giocherà Monza – Reggina, match valevole per la nona giornata di Serie B 2020/2021. Da una parte i padroni di casa, che nel turno precedente hanno pareggiato lontano dalle mura amiche contro l’Empoli per 2-2. Finora nel campionato cadetto su otto partite giocate hanno ottenuto quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte, per un totale di quattordici punti che valgono il settimo posto in classifica insieme al Chievo. Dall’altra parte la squadra ospite, reduce dal pareggio interno contro l’Entella per 1-1. Finora su sette incontri disputati hanno ottenuto una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte, per un totale di cinque punti che valgono il diciassettesimo posto in classifica insieme all’Entella.

Cronaca e tabellino minuto per minuto

MONZA:. A disposizione:. Allenatore: Cristian Brocchi.



REGGINA:. A disposizione:. Allenatore: Domenico Toscano.



Reti: al ' pt . Cristian Brocchi.Domenico Toscano.al ' pt .

La presentazione del match

QUI MONZA – Brocchi dovrebbe mandare i suoi in campo con un 4-3-1-2, con Lamanna tra i pali, Bettella e Bellusci centrali di difesa e Donati e C.Augusto terzini, Barberis in mediana con D’Errico e Armallino interni, Boateng trequartista dietro alla coppia Maric e Gytkjaer.

QUI REGGINA – Toscano dovrebbe optare per un 3-4-1-2, con Plizzari in porta, in difesa Loiacono, Rossi e Cionek, a centrocampo centrali Bianchi e Folorunsho con esterni Situm e Di Chiara, sulla trequarti Bellomo dietro agli attaccanti Menez e Vasic.

Dove vedere la partita in streaming

L’incontro Monza – Reggina del 28 novembre 2020, valido per la nona giornata di Serie B 2020/2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni delle due squadre

MONZA (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Bettella, Bellusci, C.Augusto; D’Errico, Barberis, Armellino; Boateng; Maric, Gytkjaer. Allenatore: Brocchi.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Rossi, Cionek; Situm, Bianchi, Folorunsho, Di Chiara; Bellomo; Menez, Vasic. Allenatore: Toscano.

STADIO: Brianteo