Monza – Renate: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Monza – Renate del 9 ottobre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per il primo turno della fase finale di Coppa Italia di Serie C, calcio d’inizio alle ore 17.30

MONZA – Mercoledì pomeriggio 9 ottobre alle ore 17,30 si giocherà Monza – Renate, match valido per il primo turno della fase finale di Coppa Italia di Serie C 2019/2020. Momento d’oro per i padroni di casa che sono reduci dalla roboante vittoria in trasferta contro l’Arezzo e sono al comando della classifica di serie C girone A Dall’altra parte, invece, il Renate arriva dalla vittoria di misura esterna sul campo della Pergolettese e sono al secondo posto a pari merito con l’Alessandria. Si preannuncia una gara di Coppa Italia tra le due squadre lombarde molto combattuta ma sarà certo anche che faranno un pò di turnover.

La cronaca minuto per minuto

La presentazione del match

QUI MONZA – Brocchi dovrebbe confermare il 4-3-1-2 e probabilmente cambierà qualche pedina per far rifiatare i suoi titolarissimi. Sommariva in porta, pacchetto difensivo composto da Anastasio e Franco sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marconi e Negro. A centrocampo Palazzi in cabina di regia con Galli e Rigoni mezze ali mentre davanti Mosti a supporto del tandem d’attacco Marchi e Gliozzi.

QUI RENATE – Mister Diana dovrebbe confermare il 3-5-2 con Satalino tra i pali, pacchetto difensivo con Teso, Damonte e Possenti. A centrocampo Ranieri in regia affiancato da Militari e De Sena mentre sulle fasce agiranno Anghileri e Pizzul che farà rifiatare Guglielmotti. Il tandem d’attacco sarà composto da Maritato e Plescia con Galuppini pronto a subentrare.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Monza – Renate, valevole per il primo turno di Coppa Italia Serie C 2019/2020, verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Monza – Renate

MONZA (4-3-1-2): Sommariva; Anastasio, Marconi, Negro, Franco; Galli, Palazzi, Rigoni; Mosti; Marchi, Gliozzi. Allenatore: Brocchi

RENATE (3-5-2): Satalino; Teso, Damonte, Possenti; Anghileri, Militari, Ranieri, De Sena, Pizzul; Maritato, Plescia. Allenatore: Diana

STADIO: Brianteo