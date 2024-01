Motor Bike Expo i Verona, i piloti premiati per la stagione 2023

Dal 19 al 21 gennaio si svolgerà la manifestazione dove sarà presente con uno stand anche il Moto club TTN Racing di De Gregori

VERONA – C’è anche il Moto club TTN Racing del novarese Alessandro De Gregori, col suo staff, presente nel padiglione 7, stand 20G, al 16° Motor Bike Expo in programma a Verona dal 19 al 21 gennaio prossimi. Si tratta della più grande manifestazione al mondo per la personalizzazione delle moto, un appuntamento immancabile per gli appassionati che si raduneranno nella città Scaligera – circa 700 espositori per oltre 170.000 visitatori previsti – che si conferma così cuore pulsante del panorama motociclistico internazionale.

“Nuovo anno e tempo di fiere – commenta il presidente De Gregori organizzatore del Crv Piemonte e Lombardia –: in attesa dell’avvio della stagione 2024, siamo orgogliosi di prendere parte alla fiera di Verona col nostro Motoclub. Non si corre solo su pista: è necessario anche incontrarsi e scambiare idee. Per noi – aggiunge De Gregori – è l’occasione per presentare le novità del Campionato interregionale di velocità che prenderà il via prossimamente e per premiare i piloti vincenti 2023”.

Le quattro giornate di Mbe, un expo ormai più che decennale, saranno la migliore delle occasioni per prendere parte alla nutrita serie di eventi in calendario. La manifestazione coinvolge, infatti, dallo street al racing, dall’offroad all’adventouring. Per quanto riguarda il CRV, premiazione dei campioni del 2023 e presentazione attività sportive 2024 alle 12 di sabato 20 gennaio.

Ecco l’elenco dei piloti che saranno premiati per la stagione scorsa:

Expert classe 1000, 1° Alessandro Piovani, 2° Marco Pisarra, 3° Graziano Marenco; Expert classe 600, 1° William Venesia, 2° Davide Felappi, 3° Luca Maggio; Rookies classe 1000, 1° Manfredi Tumminelli, 2° Nicola Sani, 3° Marco Gioachin; Rookies classe 600, 1° Walter Bruno, 2° Simone Ierardi, 3° Andrea Bracco.