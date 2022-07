Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022: risultati e commenti della 4° gara

CERVESINA – A tutto gas al Tazio Nuvolari, domenica 24 luglio i piloti che partecipano al Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022 si sono sfidati in una gara dai contenuti altamente spettacolari. La cornice era quella del Campionato regionale di velocità, giunto quest’anno alla sua edizione numero sette. Sul circuito pavese di Cervesina è andata in scena la quarta gara dell’anno, perfettamente organizzata come di consueto dal Moto club TTN Racing Club guidato dal novarese Alessandro De Gregori.

Per quanto riguarda le classifiche, sul gradino più alto del podio della Expert, 1000 e 600, dedicata ai piloti veloci ed esperti, sono saliti rispettivamente Alessandro Piovani e Luca Maggio, mentre nella Rookies (per amatori o gentleman riders) hanno primeggiato Gianluca Ravera e Stefano Mazzilli.

E alla fine di una giornata contraddistinta da un sole caldissimo, l’ennesima di questo ultimo periodo davvero infuocato sotto il profilo metereologico, è arrivato anche il commento di un De Gregori stremato, ma visibilmente soddisfatto: “Bene così, un’altra gara condotta a termine nel migliore dei modi; ringrazio piloti, staff, sponsor Michelin, pubblico presente e Federazione per il loro appoggio risultato fondamentale per la riuscita dell’evento. Sin qui – dice De Gregori – un’ottima stagione, che non fa altro che caricarci ulteriormente in vista dei prossimi appuntamenti”.

A Cervesina, va detto, ha riscosso il gradimento dei presenti anche il contorno della gara, ovvero la manifestazione gratuita promossa per reclamizzare la guida sicura e i primi passi. Molti i ragazzi e le ragazze che, con le dovute protezioni e sotto l’occhio vigile di esperti che hanno impartito loro preziosi, sono saliti in sella a uno scooter e affrontato le prime curve. Ora la carovana del Motorbike Italia-CRV Piemonte 2022 si sposta sul circuito di Varano de’ Melegari, nell’autodromo intitolato a Riccardo Paletti, dove il prossimo 7 agosto è in programma la penultima gara del campionato che, lo ricordiamo, è inserito nelle classifiche Coni e voluto dal Comitato regionale Piemonte della Federazione motociclistica italiana.