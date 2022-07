Amichevole, Lazio – Genoa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Genoa di Mercoledì 27 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole precampionato

GRASSAU – Mercoledì 27 luglio, allo Stadio di Grassau (e non di Gossen, come inizialmente previsto), la Lazio affronterà il Genoa in una amichevole precampionato. La squadra di Sarri, dopo aver effettuato a prima parte della preparazione, ha ripreso gli allenamenti a Formello e poi é volata in Germania dove, oltre il Genoa, sfiderà in amichevole la Nazionale del Qatar il 27 luglio. Finora ha battuto la rappresentativa dell’Auronzo di Cadore, l’MK Dekani, la Triestina e il Prjmorie. L’esordio in campionato é previsto per domenica 14 agosto alle 18.30 all’Olimpico contro il Bologna. Il Genoa, fresco di retrocessione in Serie B e ambizioso di tornare subito nella massima categoria, é in ritiro fino al 28 luglio ad Bad Haring, in Austria. Le prime due uscite stagionali, però, hanno portato agli uomini di Blessin altrettante sconfitte: 2-0 contro il Lucerna e 1-0 contro il Maiorca. Il debutto nel torneo cadetto é in programma per il 13 agosto sul campo impegnativo del Venezia, altra squadra neo retrocessa. L’ultimo precedente tra le due compagini risale allo scorso 10 aprile quando a Marassi i biancocelesti si imposero per 4-1 grazie una tripletta di Immobile.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GENOA (ITA):. A disposizione:



LAZIO (ITA):. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri potrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3 con Maximiano in porta e difesa composta al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Marcos Antonio e Luis Alberto. Tridente offensivo formato da Pedro, Immobile e Felipe Anderson.

QUI GENOA – Blessin potrebbe rispondere con un modulo 4-2-2-2 con Martinez tra i pali e con retroguardia composta da Hefti, Vogliacco, Bani e Pajac. Davanti alla difesa Frendrup e Badelj. In attacco Ekuban e Coda davanti ai trequartisti Portanova e Gudmundsson.

La probabile formazione di Lazio – Genoa

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. Allenatore: Sarri.

GENOA (4-2-2-2): Martinez; Hefti, Vogliacco, Bani, Pajac; Frendrup, Badelj; Portanova, Gudmundsson; Ekuban, Coda. Allenatore: Blessin.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva su Lazio Style Channel (canale 233 Sky) e in streaming, per i soli abbonati, sulla app SkyGo, scaricabile gratuitamente. La gara sarà visibile anche sulla piattaforma Helbiz.