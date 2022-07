Ritiro Genoa, precampionato 2022 -2023: amichevoli estive

Calendario precampionato 2022-2023 del Genoa. Notizie aggiornate sul ritiro, i luoghi e le date delle prime amichevoli dei rossoblù

GENOVA – Il Genoa del confermato Alexander Blessin svolgerà la preparazione al campionato di Serie B 2022-2023 in parte al Centro Sportivo Signorini di Genova Pegli e in parte nella località di Bad Haring, nel Tirolo austriaco. “La partenza con volo charter per Innsbruck è prevista lunedì 18 luglio, mentre il ritorno alla base è fissato per giovedì 28 – si legge in un comunicato ufficiale della società rossoblù -. Gli allenamenti saranno ospitati alla SportPlatz di Bad Häring dotata di due campi in erba e raggiungibile facilmente dall’hotel dove pernotteranno mister Blessin e i giocatori. Durante la permanenza in Tirolo il team disputerà due amichevoli fuori sede, in via di definizione, a seguito all’incarico conferito a Onside, l’agenzia delegata a curare gli aspetti organizzativi e logistici del ritiro”.

C’è molto entusiasmo e voglia di riscatto. “Noi crediamo nei giovani, in quei giovani che sono sempre rimasti sulle gradinate del Ferraris a cantare dando un esempio di attaccamento universale.- ha twittato il Presidente Alberto Zangrillo, che recentemente ha ribadito l’intenzione di restare in Serie B il meno possibile – Per noi i ragazzi sono fondamentali e vogliamo dare un segnale forte di vicinanza a loro anche con la campagna abbonamenti“. Finora gli abbonamenti acquistati sono stati oltre novemila. Dopo le dimostrazioni di affetto, partecipazione e sostegno fornite a getto continuo nell’ultima stagione, un’altra risposta inequivocabile a firma dei supporter rossoblù. Una voglia pazza di Genoa alimentata anche dalle numerose promozioni e da prezzi davvero alla portata di tutti, con l’obiettivo di riempire lo stadio e garantire un colpo d’occhio importante in termini di occupazione dei posti. L’ultimo giorno per esercitare le prelazioni scade domenica 10 luglio. Sul fronte mercato, é stato presentato nei giorni scorsi il nuovo attaccante: Massimo Coda, arrivato dal Lecce.

Date delle amichevoli

22 luglio

Real Deportivo Mallorca- Genoa – Lazio