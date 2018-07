Napoli, parla Ancelotti: “Ho a disposizione una rosa di qualità”

Le parole dell’allenatore del Napoli, in conferenza stampa, in vista dell’amichevole contro il Chievo in programma domani.

DIMARO – Domani il Napoli affronterà il Chievo per quello che sarà un antipasto del prossimo campionato di Serie A. Ancelotti, in conferenza stampa, fa il punto della situazione quando mancano pochi giorni alla fine del ritiro: “Oltre gli infortuni, Meret e Zielinski, sono tutti a disposizione e credo che questo periodo sarà molto utile perché il lavoro fatto è stato ben assimilato e positivo. Soddisfatto del parco attaccanti? Non ho ancora visto Mertens, ma in generale tutta la rosa che ho a disposizione è di qualità, competitiva, giovane, volitiva, con grande qualità fisica. Le impressioni sono state confermate in questo ritiro”.

Sul rapporto con De Laurentiis dichiara: “Non abbiamo mai discusso. Intorno alla mia figura ci sono grandi aspettative, questo è normale, ma devo dire che ho trovato un grande ambiente, non solo per quello che riguarda i giocatori ma per tutti quelli che lavorano per il Napoli. Sono persone capaci, si lavora molto bene. Fino ad ora mi sono divertito e quando mi diverto sono anche pericoloso”. Poi, spazio al mercato: “Cavani? Sono voci che nascono in ogni mercato, poi ci si prepara a quello di gennaio. Ma io ho dei giocatori fantastici e ho la fortuna di allenarli, perciò i giocatori delle altre squadre non mi interessano. Ci sono situazioni che stiamo valutando con la società, poi decideremo. Non abbiamo emergenza, la squadra è ben fatta e il mercato chiude il 17 agosto, ci sarà qualche movimento da fare e, nel caso, lo faremo con molta calma e serenità”.

Infine una battuta su Inglese: “Può far molto bene, è un ragazzo umile, modesto, lavoratore, nutriamo grande fiducia in lui. Lo scorso anno ha fatto molto bene, per lui vale il discorso di tutti: c’è concorrenza, si dovrà giocare il posto con gli altri”.

Fonte foto: Twitter Napoli