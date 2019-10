Napoli-Atalanta 2-2, il tabellino: pari, spettacolo e polemiche

Il tabellino di Napoli-Atalanta 2-2 il risultato finale: tante emozioni al San Paolo con la formazione orobica che resta in terza posizione.

NAPOLI – Nel match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020 Napoli e Atalanta si dividono la posta in palio pareggiando 2-2. Partita spettacolare con i partenopei che vanno due volte in vantaggio con Maksimovic e Milik ma gli orobici rispondono con Freuler e Ilicic. Tante proteste dei padroni di casa per un presunto rigore non concesso a Llorente, nell’occasione espulso Ancelotti. Con questo pareggio gli orobici restano in terza posizione con 21 punti mentre il Napoli resta momentaneamente quarto.

Napoli-Atalanta 2-2: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Luperto, Callejon, Fabian Ruiz, Allan (11′ Zielinski), Insigne, Lozano (59′ Mertens), Milik (82′ Llorente). A disposizione: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Mari Rui, Tonelli, Elmas, Zielinski, Gaetano, Llorente, Mertens, Younes. Allenatore: Ancelotti

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino Djimsiti (64′ Kjaer), Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens, Pasalic, Ilicic, Gomez (74′ Muriel). A disposizione: Rossi, Sportielo, Ibanez, Kjaer, Masiello, Arana, Castagne; Malinovskyi, Barrow, Muriel. Allenatore: Gasperini

RETI: 16′ Maksimovic (N), 41′ Freuler (A), 71′ Milik (N), 86′ Ilicic (A)

AMMONIZIONI: Toloi, De Roon (A), Maksimovic, Di Lorenzo, Insigne (N)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 8′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo