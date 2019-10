Serie A, Sampdoria – Lecce: le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Lecce: gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 21

GENOVA – Tutto pronto al Luigi Ferraris per l’incontro tra Sampdoria – Lecce, gara valevole per la decima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. I blucerchiati scenderanno in campo con il 4-4-2, in avanti Bonazzoli e Quagliarella, mentre i salentini scenderanno in campo con il 4-3-2-1: Lapadula unica punta con Shakhov e Falco a supporto. La gara sarà arbitrata dal signor Massa della sezione di Imperia.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

Le formazioni ufficiali di Sampdoria – Lecce

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Ekdal, Vieira, Barreto, Bertolacci; Bonazzoli, Quagliarella. A disposizione: Falcone, Avogadri, Augello, Chabot, Murillo, Bereszynski, Rigoni, Ramirez, Jankto, Leris, Caprari, Gabbiadini. Allenatore: Ranieri

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov, Falco; Lapadula. A disposizione: Rimoli, Vigorito, Riccardi, Dumancic, Calderoni, Rispoli, Imbula, Vera, La Mantia, Dubickas, Babacar. Allenatore: Liverani