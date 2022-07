Amichevole, Napoli – Bassa Anaunia: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Bassa Anaunia di Giovedì 14 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’amichevole pre campionato degli azzurri

DIMARO – Giovedì 14 luglio, a Dimaro, il Napoli affronterà la Bassa Anaunia nella prima amichevole pre-campionato con fischio d’inizio alle ore 18. Le due compagini si affrontarono anche la scorso anno: a vincere la sfida furono i partenopei, che si imposero con il risultato di 12-0, grazie alle reti realizzate da Osimhen, autore di un poker, Elmas, Politano, Lobotka, Tutino, Palmiero, Ciciretti, Machach e Petagna. In questi giorni la squadra partenopea, guidata dal confermato Spalletti, sta effettuando la prima parte della preparazione nella località del Trentino, dove resterà fino a martedì 19 luglio e dove sta alternando la parte atletica a esercitazioni tecniche e partitelle. Dopodiché qualche giorno di allenamento a Castel Volturno e la squadra partirà per il secondo ritiro, in programma da sabato 23 luglio a sabato 6 agosto a Castel di Sangro. Prossimo impegno il 17 luglio alle ore 18 contro il Perugia, allo Stadio di Carciato. Per la squadra di Spalletti l’esordio in campionato é previsto, invece, a Verona nel posticipo di Ferragosto.

Tabellino in tempo reale

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Per l’occasione Spalletti potrebbe far scendere la squadra in campo con il modulo 4-2-3-1 con Meret tra i pali e difesa a quattro composta al centro da Rrahmani e Juan Jesys e sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo Anguissa, Fabian Ruiz e Lozano. Tridente offensivo formato da Zielinski, Kvaratskhelia e Petagna.

La probabile formazioni del Napoli

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Kvaratskhelia; Petagna. Allenatore: Spalletti.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro non sarà trasmessa in diretta televisiva ma sarà visibile in streaming sulla pagina ufficiale del Napoli.