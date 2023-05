Napoli Campione d’Italia: le reazioni social alla conquista dello Scudetto

Dai complimenti pubblicati da molte squadre di calcio, all’ex Lorenzo Insigne a illustri tifosi quali Roberto Saviano e Paolo Sorrentino

NAPOLI – Il Napoli é Campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, con cinque giornate di anticipo. A coronamento di un campionato straordinario. Finora ha vinto venticinque volte, pareggiato cinque e perso tre; ha realizzato sessantanove reti (miglior attacco del torneo) e ne ha incassate soltanto ventitré (difesa meno perforata). Senza contare che ha in rosa il capocannoniere del torneo, Viktor Osimhen, autore del gol decisivo alla Dacia Arena.

Le reazioni social non si sono fatte attendere. Spazio per primo al tweet del club partenopeo: “Il sogno ora è realtà: Napoli torna Campione! #Napul3. #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei”.

Ma i messaggi sono arrivati via Twitter anche dalle sue antagoniste. Sarcastico quello della Juventus: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!“. Più classico quello dell’Inter: “Il Presidente Steven Zhang e tutto il Club si congratulano con il @sscnapoli e con Luciano Spalletti per la conquista dello Scudetto“. Semplice e coinciso quello del Milan: “Congratulazioni a @sscnapoli per aver vinto lo scudetto: un grande traguardo e un titolo meritato”. Essenziale quello della Fiorentina: “Congratulazioni @sscnapoli, Campioni d’Italia 2022/23″. Anche la Lazio ha postato un tweet: “Complimenti al Ssc Napoli per lo scudetto”. Così come il Torino: “Complimenti al Napoli per la meritata vittoria dello scudetto“. “Voluto, meritato, conquistato, complimenti Luciano!” é stato, invece, il messaggio dell’Empoli, club in cui Luciano Spalletti ha chiuso la carriera da calciatore e intrapreso quella da allenatore.

“Napul’è mille culure. Oggi è la rivincita degli ultimi, di quelli che non si arrendono mai! Un gruppo fantastico che ha dimostrato di essere all’altezza di questo 3° scudetto. GRANDI RAGAZZI, con il cuore vicino a tutti voi. NAPOLI CAMPIONE”. Così ha commentato su Instagram l’ex Lorenzo Insigne. E ancora su Twitter Roberto Saviano: “#Napoli sopra tutti. Napoli soprattutto” seguito dall’hashtag “#napolicampioneditalia” e da una foto in cui sorridente tiene tra le mani una sciarpa con la scritta “SSC Napoli” tra le mani. Il regista Paolo Sorrentino, che ha annunciato di voler girare un film sullo Scudetto del Napoli, ha scritto su Instagram: “Grazioe D10S @officialsscnapoli accompagnato dagli hashtag #napul3 #napuli #napulecampioneditalia” a corredo di una foto tratta da una scena eliminata da The New Pope. E ancora “La capolista se ne é andata” seguita dagli hashtag #officialsscnapoli #napoli #scudetto come didascalia di un post a sfondo azzurro.