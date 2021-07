Napoli, ecco la lista dei 27 convocati per il ritiro di Dimaro

Non convocati Ghoulam, che deve continuare il percorso riabilitativo, e Zielinski, che ha il permesso dalla socierà di fruire di qualche giorno di permesso

NAPOLI – Questa mattina Napoli ha diramato la lista dei calciatori convocati per il ritiro di Dimaro, in Trentino., prima parte di preparazione agli ordini di Luciano Spalletti. Successivamente la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione.

Nel comunicato della società si legge che “Faouzi Ghoulam non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Piotr Zielinski si aggregherà successivamente al gruppo in partenza per Dimaro avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società”.

I convocati

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002).

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000).

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr (1994).

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996).