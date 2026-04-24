Napoli-Cremonese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Cremonese di Venerdì 24 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Venerdì 24 aprile, alle ore 20.45, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà in scena Napoli-Cremonese, anticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026.

Indice:

Il Napoli arriva alla sfida con una ferita ancora aperta: lo 0-2 incassato dalla Lazio sabato scorso ha spento definitivamente le residue speranze di difendere lo scudetto. La squadra di Antonio Conte è scivolata a 12 punti dall’Inter, con un bottino di 20 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte, 48 gol fatti e 33 subiti.

Dall’altra parte c’è una Cremonese che vive sul filo. Lo 0-0 contro il Torino ha lasciato i grigiorossi appena sopra la zona retrocessione solo grazie agli scontri diretti, con un ruolino che fa tremare i polsi: una sola vittoria nelle ultime 19 partite, 6 successi totali, 10 pareggi, 17 sconfitte, 26 punti, 47 gol subiti. L’arrivo di Marco Giampaolo ha portato un minimo di ordine e un briciolo di speranza, ma la strada è ancora lunga e piena di spine. All’andata, il 26 dicembre, finì 2-0 per il Napoli.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-CREMONESE]

NAPOLI:. A disposizione:



CREMONESE:. A disposizione:



Reti:



Convocati Cremonese

Portieri: 1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

Difensori: 5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino

Centrocampisti: 2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo

Attaccanti: 9 Djuric, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

L’arbitro

La sfida sarà diretta da Daniele Doveri della sezione di Roma 1, con Passeri e Fontemurato come assistenti, Arena quarto ufficiale, Meraviglia al VAR e Di Paolo all’AVAR.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL NAPOLI – Conte deve fare i conti con assenze pesanti: Di Lorenzo, Lukaku, Neres e Vergara non saranno della partita. L’idea è quella di un Napoli compatto, con Milinkovic-Savic tra i pali e una difesa a tre formata da Rrahmani, Buongiorno e Olivera. Sulle fasce spazio a Politano e Gutierrez, mentre in mezzo agiranno Gilmour e McTominay.Sulla trequarti, Elmas e Alisson Santos dovranno cucire gioco e accompagnare l’unica punta, Hojlund.

COME ARRIVA LA CREMONESE – Giampaolo non ha squalificati, ma deve rinunciare a Moumbagna e Vardy. La Cremonese si presenta con un 4-4-2 ordinato, quasi scolpito nella necessità: Audero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa. A centrocampo Floriani, Grassi, Maleh e Vandeputte dovranno correre più degli altri, chiudere linee di passaggio e provare a ripartire. Davanti, la coppia Bonazzoli–Sanabria.

Probabili formazioni di Napoli-Cremonese

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, McTominay, Gutierrez; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: