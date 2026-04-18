Napoli-Lazio: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Napoli-Lazio di sabato 13 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

NAPOLI – Sabato 18 aprile, nella cornice dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli andrà in scena Napoli-Lazio, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che sono reduci dalla sconfitta esterna maturata al Franchi contro la Fiorentina dove la squadra di Sarri ha ceduto per 1-0 dopo il gol di testa di Gosens. Per la Lazio i punti in classifica sono 44 a fronte di 11 vittorie, 11 pareggi e 10 sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà il Napoli che, grazioe a quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare ha scavalcato il milan portandosi al secondo posto in classifica con 66 punti. Nell’ultima gara giocata, però, la squadra di Conte non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in casa del Parma.

La gara sarà affidata al sig. Luca Zufferli della sezione di Udine coadiuvato da Lo Cicero e Cecconi, il quarto uomo sarà Feliciani,mentre al VAR andranno Di Bello e Maraviglia.

Indice

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI NAPOLI-LAZIO]

L’arbitro

Sarà il sig. Luca Zufferli della sezione di udinea dirigere Napoli-Lazio, match valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00. Per quanto riguarda i capitolini sono quattro i precedenti con un bilancio piuttosto positivo con questo direttore di gara: tre vittorie e una sconfitta. Stesso score per i partenopei che incroceranno per la quinta volta Zufferli.

I precedenti tra Lazio e Napoli

I precedenti tra Lazio e Napoli sono 169, con un bilancio che vede i partenopei in vantaggio con 64 vittorie, mentre i biancocelesti hanno trionfato 53 volte. I pareggi tra le due squadre sono stati 52. In questa stagione, le due formazioni si sono già affrontate due volte, entrambe con esito favorevole alla Lazio. Nella gara di andra la squadra di Conte si impose per 2-0 all’Olimpico con le reti di Zappacosta e Rrahmani.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – I padroni di casa, guidati da Antonio Conte, scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic con Beukema, Buongiorno e Olivera a formare il tridente difensivo. Politano e Spinazzola saranno larghi con Lobotka e McTominay a completare il reparto centralemente. Dietro alla punta Jojlund svarieranno sulla trequarti De Bruyne e Alisson Santos.

QUI LAZIO – La Lazio, allenata da Maurizio Sarri risponderà con il solito 4-3-3 In porta ci sarà Motta, i terzini saranno Lazzari e Nuno Tavares con Romagnoli e Provstgaard a completare il reparto difensivo. I tre in mediana saranno Basic, Cataldi e Taylor, mentre i tre davanti saranno Isaksen, Dia e Zaccagni.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lazio

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Napoli-Lazio valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Napoli-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.