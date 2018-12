Napoli-Frosinone 4-0, il tabellino: comodo successo per i partenopei

Il tabellino di Napoli-Frosinone 4-0 il risultato finale, successo comodo per la formazione campana che torna a -8 dalla Juventus.

NAPOLI – Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A il Napoli batte senza problemi il Frosinone 4-0 tornando a -8 dalla Juventus. Match mai in dubbio con la formazione partenopea che, nel primo tempo, chiude subito i conti con Zielinski e Ounas mentre nel secondo tempo c’è spazio per la doppietta di Milik. Con questo successo la squadra campana consolida la seconda posizione con 35 punti mentre i ciociari restano in penultima posizione con 8 punti.

Napoli-Frosinone 4-0: il tabellino del match

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas (73′ Younes), Allan, Hamsik (80′ Diawara), Zielinski; Milik, Insigne (75′ Rog). Allenatore: Ancelotti

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano (71′ Ghiglione), Chibsah, Maiello (76′ Soddimo), Cassata, Beghetto, Campbell, Pinamonti (61′ Ciano). Allenatore: Longo

RETI: 7′ Zielinski (N), 40′ Ounas (N), 68′ Milik (N), 84′ Milik (N)

AMMONIZIONI: Zielinski (N), Cassata, Campbell (F)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 3′ nel secondo tempo

STADIO: San Paolo