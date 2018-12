Napoli – Frosinone: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Napoli – Frosinone: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15

NAPOLI – Sabato 8 dicembre alle ore 15 andrà in scena Napoli – Frosinone, incontro valevole per il secondo anticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A. Da una parte c’è la formazione partenopea che è reduce dall’importantissima vittoria di Bergamo ed in classifica occupa il secondo posto solitario con 32 punti. Match importante all’orizzonte per la squadra di Ancelotti che, martedì sera, si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions League in casa del Liverpool. Dall’altra parte ci sono i ciociari che stanno cercando di risalire la china dopo un avvio difficile: nell’ultimo turno pareggio casalingo contro il Cagliari per la squadra di Longo che in classifica occupa la penultima posizione con 8 punti.

QUI NAPOLI – Ancelotti opterà per un turnover ragionato in vista del match contro il Liverpool. La sua squadra dovrebbe schierarsi col 4-4-2 con Ospina in porta, pacchetto difensivo composto da Malcuit e Hysaj sulle corsie esterne mentre nel mezzo Maksimovic e Koulibaly. A centrocampo Zielinski e Allan in cabina di regia mentre sulle corsie agiranno Callejon e Ruiz. In attacco tandem offensivo composto da Insigne e Mertens ma occhio alle quotazioni di Milik.

QUI FROSINONE – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 3-4-1-2 con Sportiello in porta, pacchetto difensivo composto da Goldaniga, Ariaudo e Capuano. A centrocampo Chibsah e Maiello in regia con Zampano e Beghetto sulle corsie esterne mentre davanti Ciano a supporto del tandem offensivo composto da Campbell e Ciofani.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva sulle reti Sky: in particolare su Sky Sport Serie A (canale 202, 383 0 113 del digitale terrestre). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go.

Le probabili formazioni di Napoli – Frosinone

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Ruiz; Insigne, Mertens. Allenatore: Ancelotti

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Beghetto; Ciano; Campbell, Ciofani. Allenatore: Longo

STADIO: San Paolo