Serie A, Napoli-Frosinone: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone: incontro valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo Napoli e Frosinone nell’incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con il tandem offensivo composto da Insigne e Milik mentre il Frosinone risponde col 3-4-2-1 con Campbell e Beghetto alle spalle di Pinamonti.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Luperto, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. Allenatore: Ancelotti

FROSINONE (3-4-2-1): Sportiello, Goldaniga, Ariaudo, Capuano, Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto, Campbell, Pinamonti. Allenatore: Longo