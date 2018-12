Serie B, Padova-Palermo 1-3: il tabellino della partita

Il tabellino di Padova-Palermo 1-3 il risultato finale, successo in rimonta per la formazione guidata da Stellone.

PADOVA – Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B il Palermo vince 3-1 in casa del Padova riprendendosi la prima posizione solitaria. Successo in rimonta per la formazione siciliana visto che sono proprio i veneti a passare con Bonazzoli ma Trajkovski risponde subito. Nella seconda frazione gli ospiti completano la rimonta grazie ai gol di Rajkovic e Nestorovoski.

Padova-Palermo 1-3: il tabellino della partita

PADOVA (4-3-3): Perisan; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Pinzi (18’st Della Rocca), Pulzetti, Belingheri; Clemenza(29’st Minesso), Capello, Bonazzoli(36’st Chinellato). A disposizione: Favaro, Merelli, Serena, Ceccaroni,, Zambataro, Marcandella, Cisco, Vogliacco, Salviato. Allenatore: Claudio Foscarini.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Szyminski, Rajkovic, Aleesami; Falletti(45’st Fiordinlino), Haas, Chochev;Trajkovski; Nestorovski(31’st Puscas) , Moreo(39’st Murawki). A disposizione: Avogadri, Pomini, Bellusci, Rispoli, Accardi, Ingegneri, Fiordilino, Mazzotta, Pirrello Allenatore: Roberto Stellone.

RETI: 30’pt Bonazzoli (PAD), 43’pt Trajkovski (PAL), 23’st Rajkovic (PAL), 25’st Nestorovski (PAL)

AMMONIZIONI: 39’pt Clemenza (PAD), 45’pt Cappelletti (PAD), 21’st Haas (PAL), 22’st Moreo (PAL), 27’st Szyminski (PAL)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1′ nel primo tempo, 4′ nel secondo tempo

ARBITRO: Federico Dionisi

STADIO: Euganeo