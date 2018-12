Serie B – Il Palermo batte in rimonta il Padova: 1-3 all’Euganeo

PADOVA – Nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B il Palermo vince 3-1 in casa del Padova riprendendosi la prima posizione solitaria. Successo in rimonta per la formazione siciliana visto che sono proprio i veneti a passare con Bonazzoli ma Trajkovski risponde subito. Nella seconda frazione gli ospiti completano la rimonta grazie ai gol di Rajkovic e Nestorovoski.

Un buon Padova cade di fronte alla grande forza del Palermo che, dopo essere andato sotto, riesce a pareggiare sul finire del primo tempo. Nella ripresa sorpasso e allungo dei rosanero che mettono in ghiaccio la partita. Rosanero ancora primi in classifica, il Padova non riesce ad uscire dal fondo della classifica.

FINE PARTITA

94' Triplice fischio!! Palermo batte Padova 3 a 1

90' 4 minuti di recupero

89' Entra Fiordilino per Falletti

88' Giallo per Belinghieri

87' Buona parata di Brignoli su una deviazione di testa di un suo difensore

85' 5 minuti al termine, il Palermo sembra sicuro della vittoria e del primato in classifica

83' Fuori Moreo per Murawski nel Palermo

81' Esce Bonazzoli ed entra Chinellato nel Padova

80' 600 secondi , più recupero, alla fine del match

76' Fuori Nestorovski e dentro Puscas nel Palermo

74' Fuori Clemenza per Minesso nel Padova

72' Ammonito Szyminski

70' IL GOL: Moreo, secondo assist, con un filtrante manda in porta Nestorovski che con un sinistro precisissimo fa 1-3

70' NESTOROVSKI!!!!! 1-3!!!!

68' IL GOL: Rajkovic sfrutta al meglio il prolungamento di Moreo sul cross di Falletti e da pochi metri manda la palla in gol!

68' VANTAGGIO PALERMOOOOOOOOOOO!!!! RAJKOVIC!! 1-2!

67' Ammonito Moreo

66' Ammonito Haas

65' Grande azione in solitaria di Bonazzoli che finisce con un tiro debole

63' Per il Padova entra Della Rocca per Pinzi

62' Ottimo riflesso di Brignoli che salva su Capello con il piede

60' Bravo Perisan in uscita sugli sviluppi di un corner

58' E' il Palermo a fare la gara, il Padova attende l'errore dei rosanero per poter contrattaccare

55' Se ne sono andati i primi dieci minuti della ripresa. Poco da registrare, meglio il Palermo

49' Le due squadre sono rientrate con i ritmi più blandi. Entrambe cercano gli spazi giusti per attaccare

45' si riparte con gli stessi 22 del primo tempo

INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO

46' Finisce qui il primo tempo

45' Un minuto di recupero

45' Ammonito Cappelletti

43' IL GOL: Tringolo veloce che manda al tiro il numero dieci del Palermo che incrocia bene mettendo la palla alle spalle di Perisan

43' PARI PALERMOOOOOOOOO!! TRAJKOVSKI!!!! 1-1!!

42' Ci avviciniamo alla fine della prima frazione con il Palermo che attacca cercando il pareggio

39' Giallo per Clemenza

35' Annullato un altro gol, giustamente, al Palermo

34' Il Palermo torna subito in attacco, come se non fosse successo nulla

30' Il GOL: Bonazzoli sfrutta il cross di Contessa dalla sinistra e , con una super sforbiciata, batte Brignoli

30' BONAZZOLI CHE GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!! IMPRESSIONANTE SFORBICIATA CHE PORTA IN VANTAGGIO IL PADOVA

28' Nulla di rilevante in questi ultimi minuti... i ritmi si sono abbassati

23' Il Padova prova a sfruttare le ripartenze visto che il Palermo porta molti uomini in attacco

19' Il Palermo ha aumentato i giri. Ora è dominio rosanero

15' Gol del Palermo annullato per fuorigioco sugli sviluppi di un bellissimo schema da calcio d'angolo

13' è una bella partita, le due squadre si stanno sfidando a viso aperto

9' Si fa vedere il Palermo, ma il tiro di Nestorovski è debole

8' Molto aggressivo il Padova in questo inizio di partita

5' Grande doppia parate di Brignoli su Bonazzoli che , dopo una azione in solitaria, si era liberato al tiro da pochi passi

4' Buon intervento di Brignoli che blocca un cross insidioso sugli sviluppi di un calcio di punizione

2' Le due squadre sono partite molto caute

0' Si parte! buona partita a tutti!

INIZIO PARTITA

ORE 12.30 le squadre stanno scendendo in campo

ORE 12.20 600 secondi e andrà in scena la gara tra la prima e la sedicesima della classifica

ORE 11.30 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Padova - Palermo, match valido per la quindicesima giornata di Serie B.

TABELLINO LIVE

PADOVA(4-3-3): Perisan; Cappelletti, Capelli, Trevisan, Contessa; Pinzi (18'st Della Rocca), Pulzetti, Belingheri; Clemenza(29'st Minesso), Capello, Bonazzoli(36'st Chinellato). A disp.: Favaro, Merelli, Serena, Ceccaroni,, Zambataro, Marcandella, Cisco, Vogliacco, Salviato. All. Claudio Foscarini.

PALERMO (4-3-1-2): Brignoli; Salvi, Szyminski, Rajkovic, Aleesami; Falletti(45'st Fiordinlino), Haas, Chochev;Trajkovski; Nestorovski(31'st Puscas) , Moreo(39'st Murawki). A disp. Avogadri, Pomini, Bellusci, Rispoli, Accardi, Ingegneri, Fiordilino, Mazzotta, Pirrello All. Roberto Stellone.

RETI: 30'pt Bonazzoli (PAD), 43'pt Trajkovski (PAL), 23'st Rajkovic (PAL), 25'st Nestorovski (PAL)

AMMONIZIONI: 39'pt Clemenza (PAD), 45'pt Cappelletti (PAD), 21'st Haas (PAL), 22'st Moreo (PAL), 27'st Szyminski (PAL)

ESPULSIONI:

RECUPERO: 1' nel primo tempo, 4' nel secondo tempo

ARBITRO: Federico Dionisi

STADIO: Euganeo