Serie A, Napoli-Hellas Verona: le formazioni ufficiali del match

Le formazioni ufficiali di Napoli-Hellas Verona: incontro valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A, calcio d’inizio alle ore 18.

NAPOLI – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Napoli ed Hellas Verona nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-4-2 per il Napoli con Insigne e Milik a comporre il tandem offensivo mentre il Verona risponde col 3-4-2-1 con Pessina e Zaccagni alle spalle di Stepinski.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Hellas Verona

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian, Younes; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Pessina; Stepinski. Allenatore: Juric