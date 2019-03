Serie A, Napoli – Juventus: pronostico e quote per le scommesse per la gara in programma domenica 3 marzo dalle ore 20.30. Per i bookmakers preferenza per i partenopei

NAPOLI – Domenica 3 marzo 2019 si gioca Napoli – Juventus, posticipo serale e big match della settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Sono tredici la lunghezze che separano la capolista dalla seconda in classifica, provenienti entrambe da una vittoria, rispettivamente, a Bologna e Parma. Quando mancano dodici partite al termine del campionato soltanto una vittoria potrebbe consentire a quella di Ancelotti di continuare a sperare in un ipotetico aggancio in vetta.

Napoli – Juventus: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Calcio in tv oggi del 3 marzo 2019

Serie A, Napoli – Juventus: pronostico e quote scommesse

I bookmakers danno favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato mediamente 2,40 a 2,45. Il segno X, invece, è offerto da 3,20 a 3,25 mentre il segno 2 vale da 3,00 a 3,10.

Per quanto riguarda la doppia chance l’1/X vale da 1,37 a 1,39, l’X/2 oscilla tra 1,56 a 1,58 mentre l’1/2 vale da 1,34 a 1,35.

I bookmakers pensano che non sarà un partita con tanti gol: l’Under 2,5 è dato mediamente a 1,72, l’Over 2,5 a 2,00. E che potrebbero andare a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,92 a 1,95, il goal da 1,72 a 1,75.

Il risultato più esatto potrebbe essere l’1-1 (da 5,50 a 5,90), seguito dall’1-0 (da 7,25 a 7,40) e dallo 0-0 (da 8,60 a 9,00).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,50 a 4,70.